Increíble calvario de Harry Kane: señalado en el desastre del Bayern y lejos de títulos

Parece que Harry Kane tuviera una maldición que lo acosa y lo persigue en todos los clubes en los que juega. El delantero de la selección inglesa tiene un increíble karma: no sabe lo que es ganar un título como profesional.



El artillero titular de la selección de Inglaterra tiene sus vitrinas vacías y parece que esta temporada van a quedar así. Kane decidió dejar el Tottenham de la Premier League para aterrizar en el Bayern Múnich, un equipo que cada año gana al menos una copa.

Pero por cosas extrañas de la vida, parece que su sueño de conquistar títulos está muy lejos de hacerse realidad y la jugada que llevó a cabo en el pasado verano europeo no salió como esperaba.



Este sábado, el Bayern Múnich, que viene protagonizando una temporada irregular, visitaba al Bayer Leverkusen en el partido de la fecha, el juego que se iba a llevar todos los focos y el duelo que podía empezar a definir la Bundesliga de Alemania.



Fue un desastre para el equipo bávaro, perdió 3-0 contra los dirigidos por el DT español Xabi Alonso y se alejaron más de la punta: siguen segundos con 50 puntos, pero ahora a cinco unidades del Leverkusen.

Tras la derrota, el inglés fue uno de los más señalados y en Alemania indicaron que los 100 millones de euros que desembolsaron por él no están teniendo los frutos esperados.



“Catástrofe Kane”, título el diario Bild. “El desastre de Kane. No estuvo en el juego en absoluto. Sin gol, sin asistencias. Solo su esfuerzo fue correcto: corrió 10,8 km, solo Mazraoui corrió más para el Bayern. Vino al Bayern para ganar campeonatos”, señaló el medio.



A pesar de llevar 24 goles en 21 partidos de Bundesliga, el británico de 30 años de edad no se salva de las críticas y los alemanes están decepcionados de él y del Bayern Múnich en general.

Terrible mala racha de Kane

Harry Kane está transitando el camino de un nuevo fracaso en su carrera deportiva. A lo largo de las últimas 12 temporadas, ha perdido cinco finales y parece que su sequía se alargara otro año más.



Con el Tottenham perdió la final de Copa de la Liga contra Chelsea en 2015. También cayó en la final de la Champions League de 2019 contra el Liverpool.



La historia se repitió en el 2021, los 'spurs' llegaron a la final de la Copa de la Liga de Inglaterra, pero sus sueños de título se desvanecieron contra el Manchester City de Pep Guardiola.

Meses después vivió otro fracaso, esta vez con la casaca de la selección de Inglaterra. Perdió la final de la Eurocopa, en su casa, en Wembley, contra el seleccionado de Italia en la tanda de los penales.



Esta temporada completó su quinta desilusión, llegó al Bayern Múnich y uno dís después de haber firmado su equipo cayó goleado 3-0 contra el Leipzig en la Supercopa de Alemania.



Y la temporada va de mal en peor. Además de estar a cinco puntos de la cima en la Bundesliga, el equipo bávaro quedó eliminado de la Copa de Alemania y ahora se vienen los octavos de final de la Champions League, torneo en el que no son favoritos al título.

