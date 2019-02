‘Ahora se nos terminó la ilusión’: padre de Emiliano Sala

Horacio Sala, padre del futbolista Emiliano Sala, afirmó que se había terminado la ilusión y que espera que se encuentren los dos cuerpos, tras la confirmación de la noticia de que fue encontrada la aeronave en el fondo del mar, en la que viajaba su hijo, y que se perdió en el Canal de la Mancha, hace dos semanas.

“Ahora se nos terminó la ilusión. Esperemos que estén los dos cuerpos ahí adentro. No quedan más palabras para decir", dijo el padre del futbolista del Cardiff a la prensa de Argentina.

Este lunes, en Inglaterra confirmaron que dentro de la aeronave fue hallado un cuerpo, pero no se ha podido ratificar si es el futbolista o el piloto que estaba al frente del vuelo.

“Por lo menos tuvimos noticias después de 15 días de desesperación. No hablé más con mis hijos. Me entero por las redes, no hablé más", precisó Horacio Sala.

Y agregó: “No se puede creer. Ya está. Lo único que espero es que lo encuentren, que esté ahí, que no se haya salido del avión porque va a ser difícil”.



Emiliano Sala emprendió viaje en la aeronave con el piloto de Nantes a cardiff, a donde llegaría para formar parte de su nuevo club, pero cuando la nave entró en el Canal de la Mancha se perdió todo contacto.



El domingo, se encontró en avión en las profundidades, y este lunes en la mañana se anunció que dentro de la misma había un cuerpo que aún no se ha identificado.



