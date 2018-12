El nuevo caso de racismo que sacude al mundo del fútbol

El sábado pasado, Chelsea derrotó 2-0 a Manchester City, en la jornada 16 de la Liga de Inglaterra. Aunque la noticia debió ser que el cuadro ‘citizen’ perdió su invicto y dejó escapar el liderato del torneo, lo que llamó la atención fue una situación extradeportiva.

El jugador Raheem Sterling y la hinchada de los ‘blues’ fueron los protagonistas de la acción. El primero por ser objeto de presuntos insultos racistas y la segunda, por proferirlos.

Los hechos

Se disputaba el primer tiempo del encuentro en el estadio Stamford Brigde, de Chelsea, cuando Sterling se acercó a una zona fuera del campo de juego a recoger un balón.



De inmediato, varios hinchas del equipo local empezaron a increparlo y uno de ellos, aparentemente, lo habría insultado con palabras racistas.



Un video de la situación se hizo viral en redes sociales y hasta exfutbolistas comentaron sobre lo acontecido.



“Los viejos y malos tiempos han vuelto. No hay duda de lo que ha dicho el hincha”, aseguró, en su cuenta de Twitter Ian Wright, leyenda del Arsenal.



“¿Vamos a permitir que este tipo de comportamientos racistas continúen? ¡Todo por patear una pelota!”, comentó, en la misma red social, Rio Ferdinand, quien fue figura de Manchester United.

Sterling Ataque a Sterling.

La posición de Sterling

Un día después de lo que sucedió, Sterling publicó su posición respecto a lo sucedido: "Como pueden ver mi reacción fue reírme, pues no esperaba nada mejor", escribió el futbolista, de 24 años.



No obstante, la reflexión del futbolista, de 24 años, fue más allá y acusó a los medios de “alimentar el racismo” por su forma de hablar de los jugadores negros.



Para argumentar sus palabras usó capturas de pantalla de unos artículos del Daily Mail en los que se hablan sobre Tosin Adarabioyo y Phil Foden, dos jóvenes compañeros de Sterling en el City que han comprado una casa por más de 2 millones de euros.



"El joven negro (Adarabioyo) se ve desde una perspectiva negativa que contribuye a alimentar el racismo y los comportamientos agresivos", añadió Sterling.



Y es que mientras que el artículo sobre Adarabioyo pone el foco en el hecho de haber gastado 2,25 millones de libras esterlinas (unos 2,4 millones de euros) en una casa sin haber participado todavía en ningún partido de la Premier, en el caso de Foden el enfoque es el de alguien que piensa en su futuro.



"Para todos los diarios que no entienden por qué la gente es racista hoy en día, todo lo que tengo que decir es que hace falta una nueva reflexión sobre la cobertura justa de los medios y dar a todos los futbolistas las mismas oportunidades", concluyó.

Investigaciones

La Policía de Londres y el propio Chelsea aseguraron que están investigando los insultos contra Sterling.



"Estamos repasando los informes y el video. Lo vamos a investigar y tomaremos las medidas más duras posibles si es necesario", declaró un portavoz del equipo.



Las autoridades informaron que aún no se han llevado a cabo detenciones.

La Federación Inglesa (FA), por su parte, aseguró que se toma "muy en serio estas acusaciones de racismo" y que trabajará "con los clubes y con las autoridades competentes para asegurarse que este asunto se trate de la manera apropiada".

Otros casos

Este nuevo caso de racismo se suma a uno reciente que se vivió en Inglaterra. Hace apenas poco más de una semana, el jugador gabonés del Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, fue víctima de un ataque considerado racista.



Un fanático del Tottenham, club al que Aubameyang le marcó dos tantos el pasado domingo 2 de diciembre, le arrojó una cascara de banano al delantero mientras éste celebraba su primer gol.

Pierre-Emerick Aubameyang, jugador del Arsenal. Foto: Tomada de @Arsenal

El hombre fue identificado como Averof Panteli le aseveró al periódico The Sun que no es racista.



"El jugador del Arsenal estaba exultante (...), asentía con la cabeza y nos aplaudía. Sin pensar, recogí esa piel de plátano del suelo y la tiré al campo. No la tiré a los jugadores", añadió.



En el 2015, cuando Carlos Darwin Quintero jugaba en el América mexicano, recibió insultos racistas por parte de hinchas de Toluca. Al delantero, que ahora está en el Minnesota United, le gritaban "simio".



Otro colombiano que denunció ser víctima de comportamientos racistas fue el volante Jéfferson Lerma. El volante reveló, cuando era futbolista del Levante español, que el jugador del Celta de Vigo, Iago Aspas, lo insultó en la cancha con el comentario "negro de mierda".

En medio de una pequeña gresca, Edwin Cardona decidió hacerle unas muecas a los jugadores de Corea del Sur. Foto: Archivo particular

También es muy recordado el caso de Edwin Cardona, quien hizo actos ofensivos contra jugadores de Corea del Sur.



