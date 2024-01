Caso Dani Alves: ¿cuándo se sabrá la sentencia que recibirá el futbolista?

El pasado 20 de enero se cumplió un año desde que brasileño Dani Alves fue internado en una prisión de Barcelona (España) tras ser denunciado por una joven por un caso de abuso sexual en una reconocida discoteca de la ciudad Condal.



Alves fue trasladado a la prisión Brians 2 mientras se resuelve su caso de abuso sexual y se lleva a cabo su juicio que va a iniciar el próximo febrero, el cual vuelve a tener un giro repentino.

La prisión se encuentra en un municipio de Cataluña. Foto: Foto tomada de gencat.cat

El exjugador de la selección de Brasil está citado para un juicio que se llevará a cabo durante tres días, del próximo 5 al 7 de febrero, en la Audiencia de Barcelona.



Dani Alves, tras no llegar a un acuerdo con la víctima y luego de cambiar su versión más de cuatro veces, se enfrenta a cumplir una pena en prisión entre los 9 hasta los 12 años, si se halla culpable de agresión sexual con penetración.



Cambio de versión: Joana Sanz es la clave

La prensa de España reveló hace unas semanas que la abogada del exjugador, Inés Guardiola, tiene un nuevo cambio en la versión de su defendido, que en una primera acusación dijo 'no conocer' a la víctima.

Dani Alves y su último mensaje Foto: Instagram: Joana Sanz / Dani Alves

La información llega por parte del periódico ARA que señala que la defensa del jugador menciona que Alves al estar en estado de embriaguez no era consciente de sus actos.



Ante esto, la abogada pide la absolución de Alves a la Audiencia de Barcelona, argumentando que no es cierto que violara a la joven, quien lo denunció por lo ocurrido el 30 de diciembre de 2022.



La abogada está llevando a cabo un plan en el que la modelo Joana Sanz, exesposa del Dani Alves es clave para lograr su libertad. La letrada le pidió facturas del consumo del exjugador en la discoteca Sutton, donde se llevaron a cabo los hechos denunciados.

Dani Alves. Foto: EFE

No solo entregar facturas, el diario Sport adelantó que la abogada está convenciendo a Sanz para que acuda al juicio como testigo en los tribunales, una decisión que no ha tenido respuesta de la mujer. Sin embargo, se especula que podría acceder.



La defensa de Dani Alves explicó en su última versión que él llamó a Joana Sanz en la madrugada de los hechos para comentarle que estaba muy ebrio y debido a su estado le había sido infiel y no tenía el control de sus actos.



Es la quinta versión que entrega el exjugador y su defensa para librarse de la demanda por abuso sexual: "no conozco a esa señorita", "hubo tocamientos", "hubo una felación", fueron algunas declaraciones del acusado.

El deportista tiene 39 años. Foto: Instagram: @danialves

Por su parte, Ester García, abogada de la víctima, le solicitó hace algunos meses a la Audiencia Nacional que el exjugador pague a su clienta una suma de 150.000 dólares para reparar las secuelas físicas y psicológica. Por otro lado, exige que al ex Barcelona se le prohíba acercarse a menos de 1.000 metros de la joven víctima de 23 años de edad.

