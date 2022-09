El tema Byron Castillo tiene un nuevo capítulo, luego de que la Fifa citara a declarar al jugador ecuatoriano el próximo 15 de septiembre, en medio de la apelación que presentó la Federación de Fútbol de Chile sobre su nacionalidad.

Chile asegura que Castillo nació en Colombia y por eso no era elegible para jugar con la Selección de Ecuador, por lo cual reclamó los puntos de los dos partidos en los que se enfrentaron en la eliminatoria: uno lo perdió 0-2 en casa y el otro lo empató sin goles como visitante.



La Fifa, inicialmente, le dio la razón a Ecuador y mantuvo los resultados como estaban, pero ahora, tanto Chile como Perú insisten en el caso para tratar de meterse al Mundial de Catar 2022.

La posición del abogado de la Federación de Chile



"Hemos proporcionado una cantidad significativa de pruebas a la Fifa que demuestran que el jugador nació en Colombia y su acta de nacimiento ecuatoriana es falsa. Finalmente, el 15 de septiembre, Byron Castillo tiene la oportunidad de explicar la situación y luego, en aras del juego limpio, la justicia puede seguir su curso", declaró el abogado de la federación chilena, Eduardo Carlezzo, a The Athletic.

El abogado Eduardo Carlezzo Foto: Archivo particular



Sin embargo, el abogado del jugador, Andrés Holguín, le bajó el tono a lo dicho por Carlezzo. "No tiene la obligación legal de comparecer, no es parte. En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar. No es como Estados Unidos", aseguró Holguín a La Radio Redonda.

Abogado de Castillo asegura que no tiene que presentarse



"No es noticia, ni inconveniente, es muy probable que el jugador ni siquiera aparezca a declarar. Este partido se puede jugar por tres días seguidos, diez veces, y el resultado va a seguir siendo el mismo”, agregó Holguín. “Si el señor (Carlezzo) le quiere vender humo a su pueblo, este resultado va a seguir siendo favorable a la Federación Ecuatoriana por goleada", aseguró.



La Federación Ecuatoriana de Fútbol ya recibió la notificación de la citación a Castillo y se la trasladó al jugador. Habrá que ver si, efectivamente, se presenta a declarar.



DEPORTES