Casemiro busca afianzarse en el Manchester United, tras su salida del Real Madrid. Sin embargo su estadía en Old Trafford por ahora no es tan cómoda.

La cláusula en contra

El brasileño llegó a la Premier League para estar al menos cuatro temporadas por 72 millones de euros más 13 en variables, es decir, unos 85 millones de euros.



Sin embargo, su idea de aumentar su salario en el cuadro inglés podría verse frustrada si las cosas no empiezan a cambiar.



El exmadridista aún no ha conseguido ganarse un puesto en el once inglés del técnico Ten Hag que considera que necesita tiempo para adaptarse.



las condiciones en las que ha firmado su contrato no serían del todo favorables para Casemiro.



El salario del brasileño podría sufrir rebajas significativas en caso de que los ‘red devils’ no se clasifiquen para la próxima edición de la Liga de Campeones



Manchester United también se vería afectado si no logra jugar la próxima Champions League, pues recientemente firmó un contrato de 10 años con una marca deportiva (por unos 865 millones de euros), pero en caso de no clasificar, tendría un 30 % menos de lo pactado.



