Casemiro advierte pronto anuncio de Brasil sobre la Copa América

El capitán de la selección brasileña, Casemiro, afirmó este viernes que el vestuario tiene una opinión formada sobre la realización de la Copa América en Brasil y que "en el momento oportuno" la harán pública, previsiblemente después del partido contra Paraguay, el día 8.

(Le puede interesar: Con estos goles Brasil vence a Ecuador en la eliminatoria)

Hablaremos. Tite explicó cuál fue la situación. Lo que Tite habló fue lo que pasó, nos posicionamos. En el momento oportuno, hablaremos" FACEBOOK

"Hablaremos. Tite explicó cuál fue la situación. Lo que Tite habló fue lo que pasó, nos posicionamos. En el momento oportuno, hablaremos", manifestó el centrocampista del Real Madrid en declaraciones a SporTV, tras el triunfo por 2-0 sobre Ecuador por las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.



En la rueda de prensa previa a ese partido, el seleccionador Tite reconoció discusiones dentro de la concentración en torno al anuncio de Brasil como nueva sede de la Copa América, lo que fue respaldado por el presidente del país, el ultraderechista Jair Bolsonaro, cuando el país vive un repunte de la pandemia del coronavirus.

(Lea además: Suspenden jueces colombianos, tras partido Uruguay vs. Paraguay)



Medios brasileños han publicado en los últimos días que varios jugadores estarían disconformes con esa decisión y se estarían pensando su participación en el torneo. Desde que se supo que Brasil iba a ser anfitrión del certamen, ningún futbolista de la selección brasileña habló con los medios de comunicación, hasta esta noche con

Casemiro.



"No podemos hablar del asunto. Todo el mundo ya sabe cuál es nuestra posición, pero no vamos a hablar. Tite dejó claro para todo el mundo cuál es nuestra posición y qué pensamos de la Copa América", afirmó, aunque oficialmente no se sabe la opinión del vestuario, ni el técnico anticipó la misma.



"Existe respeto, existen jerarquías que tenemos que respetar. Claro que queremos dar nuestra posición, pasó mucha cosa, pero existe respeto", completó.



Casemiro insistió en que "no quieren desviar el foco" de las eliminatorias porque se están jugando estar en el próximo mundial y que "expresarán su opinión" como grupo previsiblemente al término del encuentro que disputarán en Asunción contra Paraguay el día 8.

"Queremos hablar y expresar nuestra opinión (...) Cuando habla alguien, habla por el grupo, por todos los jugadores, con Tite, con la comisión técnica. Tienen que ser todo juntos", apuntilló. Brasil ganó este viernes por 2-0 a Ecuador en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre y se sitúa como líder indiscutible de las eliminatorias suramericanas con cinco victorias en igual número de partidos.



EFE

