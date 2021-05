La carta de Zidane y sus razones para salir del Real Madrid 

La salida de Zinedine Zidane del Real Madrid sigue teniendo repercusiones. Ahora, se conoció parte de una carta que escribió el entrenador contando detalles de su salida del club merengue.

El medio español 'As' difundirá este lunes en su edición impresa la totalidad del documento, pero desde el domingo adelantó algunas de las frases del entrenador.



“Conozco el fútbol y conozco la exigencia de un club como el Madrid. Sé que cuando no ganas te tienes que ir", fue una de las certeras frases que deja Zidane en esta carta.

"No me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar. Me hubiera gustado que en los últimos meses mi relación con el club y con el presidente hubiera sido un poquito diferente", agrega.



Según el medio, se trata de una carta sincera en la que el entrenador agradece su estadía en el equipo blanco.

También hay frases más polémicas, como esta: "Me voy porque el club no me da la confianza que necesito".



Después de una primera etapa espectacular como técnico, el entrenador francés Zinedine Zidane puso fin este jueves a la segunda parte de su historia de amor con el Real Madrid, menos exitosa y cerrada con un año en blanco.



