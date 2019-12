La nueva pelea de Valenciano: le contestó Carmelo Valencia 

Sigue la polémica por la llegad de Carmelo Valencia como refuerzo del Junior para el 2020. La semana pasada, cuando se conoció la noticia, el exfutbolista Iván René Valenciano, símbolo del Junior y actual comentarista deportivo, criticó la contratación del atacante, a quien no considera como refuerzo para el ataque del equipo. Pues luego de firmar su contrato, Carmelo Valencia le respondió al bombardero.

"Todas las opiniones son respetables, pero en Nacional fui campeón dos veces, fui goleador en Millonarios, en Santa Fe tuve un semestre muy bueno, uno lo que tiene que hacer es trabajar en silencio", dijo Carmelo en 'Blu Radio'.



Así, Carmelo se defendió de Valenciano, quien opinó que era un jugador de clubes pequeños.



El bombardeo había dicho: "Con el respeto que me merece Carmelo, y que es un profesional, pero desde que estuvo en Equidad y le fue bien en equipo chico, se fue al extranjero, vino a Santa Fe, a América, y no le fue bien. En Cúcuta le fue bien. Eso me da a pensar que es un jugador de clubes chicos y que ahí el hace la diferencia", dijo Valenciano.



Carmelo jugó la temporada pasada en el Cúcuta con una buena actuación, y ahora tiene el gran reto de marcar diferencia en el cuadro barranquillero.



DEPORTES