Boca Juniors anunció este martes la suspensión por dos partidos para el zaguero peruano Carlos Zambrano y el delantero Darío Benedetto, quienes se pelearon y golpearon el domingo durante el entretiempo del partido que el Xeneize igualó ante Racing Club.

"El Club Atlético Boca Juniors, luego de los hechos sucedidos el pasado domingo, informa que los jugadores Darío Benedetto y Carlos Zambrano no serán parte del plantel del primer equipo en los siguientes dos partidos", dice el escueto comunicado publicado por el club.



¿Qué pasó?



Tras el descanso, Zambrano salió a disputar el segundo tiempo ante Racing con marcas en una mejilla que evidenciaban que había sido golpeado. El defensa y el goleador estarán ausentes este miércoles en la Bombonera ante Rosario Central y el domingo en Florencio Varela ante Defensa y Justicia.



El vicepresidente del club, el ídolo xeneize Juan Román Riquelme, sostuvo este martes en diálogo con el canal ESPN que "los chicos han tenido una discusión y ahora tienen que reflexionar".

Plantel de Boca. Foto: AFP



"Nada más, es simple. Hay que seguir adelante. Yo no estuve ahí adentro, no sé por qué fue la discusión, pero aunque lo supiera no lo diría", añadió. Según Riquelme, Zambrano y Benedetto "han tenido sus charlas en el vestuario y también en el hotel" y "aclararon las cosas".



"Son gente grande y esperemos que no se vuelva a repetir", concluyó.



EFE