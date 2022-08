Boca Juniors salvó un punto en un empate 0-0 frente a Racing, que dilapidó muchas ocasiones para quedarse con los tres puntos y convirtió al arquero Agustín Rossi en la figura del clásico jugado el domingo, en el cierre de la decimotercera fecha de la Liga Profesional-2022 del fútbol argentino.

Racing fue claramente superior durante un largo rato, con un juego más dinámico y agresivo frente a un Boca que se propuso jugar de contraataque, y en este contexto la Academia generó al menos una decena de situaciones que no supo aprovechar, entre fallas en la definición y varias intervenciones del portero Rossi.



Boca se mostró inconexo y lento durante casi una hora, pero mejoró notoriamente con los cambios en la segunda parte y en los últimos minutos tuvo contra las cuerdas a un Racing que había dejado pasar sus posibilidades y hasta se salvó en la última jugada del encuentro, en un remate del colombiano Frank Fabra que Mura despejó sobre la línea de gol.



El clásico terminó con una fuerte polémica por un presunto penal favorable a Boca, por una mano del volante Jonathan Gómez en el área de Racing, pero el árbitro Fernando Rapallini consideró que no hubo infracción después de observar la acción en el VAR y dio por terminado el encuentro.



El empate en Avellaneda no fue un buen resultado para Racing, que con varias igualdades en el campeonato empieza a alejarse del líder Atlético Tucumán, y tampoco para Boca, que se vio superado en varios tramos, más allá de la controversia de la última jugada, que podría haberle dado la victoria.

¿Qué pasó con Zambrano?

Facebook Twitter Linkedin

Plantel de Boca. Foto: AFP

Con el 0-0, Darío Benedetto alzó la voz, como reclamando a sus compañeros, mientras el plantel se iba a los vestuarios.



Lo que ocurrió a partir de allí es un misterio. Cuando el equipo regresó al campo, Carlos Zambrano apareció con el pómulo izquierdo inflamado y varias marcas en la cara.

Lo curioso es que cuando terminó el primer tiempo su rostro no mostraba ningún tipo de herida o marca, lo que hace pensar que hubo una pelea en la interna.

¡ATENCIÓN! Carlos Zambrano terminó el primer tiempo sin ninguna marca en su rostro y volvió al segundo tiempo visiblemente golpeado: desde el Cilindro cuentan que se cruzó con Benedetto en el vestuario.



📺 Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/v3foXpo2x8 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2022





DEPORTES Y AFP

Más noticias de deportes