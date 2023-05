Piqué y Shakira siguen en el centro de la polémica. A pesar de que está por cumplirse un año de su separación, el exjugador del Barcelona y la cantante barranquillera siguen apareciendo en la prensa rosa por cuenta de llamativas informaciones que surgen alrededor de sus figuras.

En los últimos días, fue noticia que Piqué volvió a compartir una imagen junto a su nueva novia, la joven Clara Chía Martí. Y, en medio de los más de un millón y medio de 'likes' que ha recibido la foto, sobresalió el de Carlos Vives, uno de los grandes amigos de Shakira.



(En contexto: Inesperada reacción de Carlos Vives a la última foto de Piqué y Clara Chía; ¿Y Shakira?).



Ahora, luego de que los seguidores de Shakira tildaran al samario de 'Judas' y 'traidor' en redes sociales, el propio Vives les salió al paso a las críticas y dio su versión.



"Lástima, es lo que hay", concluyó.



(Puede leer: Shakira celebra y lanza nuevo acróstico en Miami; sus fanáticos se van contra Piqué).

Carlos Vives habla de su 'like' a foto de Piqué y Clara Chía: 'Lástima, es lo que hay'

Carlos Vives en el escenario de El Campín. Foto: Raúl Arboleda. AFP

En días pasados, Carlos Vives, amigo de Shakira, le dejó su 'me gusta' a la publicación.



Y, como era de esperarse, los seguidores de Shakira no lo 'dejaron pasar por alto'.



Por eso, en medio de su concierto en Perú, Carlos Vives fue interrogado por el tema. Y su respuesta aclaró toda la polémica.



Durante una charla con la presentadora Ethel Pozo, le preguntaron a Vives:



"Se dijo que dejaste un 'like' en la foto de Piqué y Clara Chía. ¿Eso es verdad?".



El samario respondió, entre risas: "No, no, no. Tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto? Yo no tengo tiempo. Fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron".

“Alguien que maneja mis cosas, que tiene que revisar las cosas por ahí, pin, me metió en un lío (...). Yo digo cosas, canto y tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en un 'like' con Shakira y... eso es increíble. Lástima, eso es lo que hay”, concluyó.

Perú 🇵🇪 mi guitarra enamorada siempre pregunta por ti y vinimos con toda La Provincia a darte serenata🙌🏼



Gracias por el cariño en “El Tour de los 30”… siguiente parada: Chile ✈️ pic.twitter.com/zkgzCyJv6v — Carlos Vives (@carlosvives) May 31, 2023

