Después de la eliminación de Colombia del Mundial de Catar, las reacciones no se han hecho esperar.



Uno de los primeros hombres con pasado en la Selección que decidió manifestarse fue el exdefensor Carlos Valdés, quien hizo parte del equipo tricolor en el Mundial de Brasil 2014.

A través de su cuenta de Twitter, el hombre que jugó en equipos como Santa Fe y América de Cali compartió sus sensaciones tras el fracaso del conjunto de Reinaldo Rueda. Sus palabras, unos dardos que podrían tener muchos blancos.

Carlos Valdés explota

Carlos Valdés (izq.) marca a Macnelly Torres. Fue en la final de 2013-I. Fue la única vez que un equipo que empató como visitante perdió el título: Santa Fe vs. Nacional. Foto: Archivo / EL TIEMPO

"Y a muchos les hicieron creer que ir a un mundial era fácil y que dirigía un taxista y que debía irse porque no hizo campeona del mundo a esta generación", comentó Valdés en su cuenta de Twitter.



Aunque no mencionó a ninguna persona en su mensaje, es evidente que tiene ver con las críticas que cierto sector de la prensa le hizo a José Néstor Pékerman cuando era técnico de Colombia.



