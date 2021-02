El Pibe ya eligió: este es su mejor jugador colombiano de la historia

El debate nunca se ha cerrado sobre quién es el mejor futbolista colombiano de la historia. Y está caliente por las últimas declaraciones de exfutbolistas símbolos de la Selección como Freddy Rincón y Carlos Valderrama sobre James Rodríguez.

Pues este viernes el Pibe fue consultado sobre su número uno de la historia, y sin dudarlo contesto que el mejor para él ha sido Faustino Asprilla.



En entrevista del canal 'ESPN', Valderrama dio su opinión sin titubear. "¡Faustino Asprilla! Por todo lo que hizo en Europa, fue increíble", dijo el Pibe, contundente.

VALDERRAMA: "FAUSTINO ASPRILLA HA SIDO EL MEJOR JUGADOR DE LA HISTORIA DE COLOMBIA"#ESPNRadioColombia 'El Pibe' no dudo en elegir a Asprilla por encima de grandes jugadores como Falcao, James, Rincón, entre otros. ¿Estás de acuerdo? pic.twitter.com/QKUUvkRAiK — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 20, 2021

Asprilla es un ícono del fútbol colombiano, que brilló en equipos como el Parma y el Newcastle, entre otros, y fue un referente de la Selección Colombia, compartiendo equipo con Valderrama en la década del 90.



Previamente, Valderrama había dado declaraciones en las que señaló sobre James. "Si James Rodríguez está jugando bien, hay que llamarlo, si no está jugando bien, que no lo llamen. Si lo van a traer jugando mal o lesionado, no va a funcionar y se perjudica la Selección Colombia".



James, el goleador del Mundial de Brasil 2014, recibe algunas críticas por su forma actual en el Everton y por su incidencia en la Selección en los últimos años.



