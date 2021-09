Carlos ‘Pibe’ Valderrama la emprendió contra el juez Pitana

Carlos ‘Pibe’ Valderrama habló, como siempre, duro, sin tapabocas, y se refirió el partido de Colombia y Brasil en la pasada Copa América, polémico juego por la actuación del árbitro argentino, Néstor Pitana.

Un ataque del local pegó en el árbitro y le cayó a la izquierda a Renán Lodi, uno de los que metió Tite a salvar el juego mandó la bola al área y Roberto Firmino la metió. 1-1. El gol, a la luz del reglamento, parece válido.



Le puede interesar: (James Rodríguez: lo último, ¿tema liquidado con el Al-Rayyan?)



Después de diez minutos de discusión con Pitana, de la revisión del VAR y de la reanudación, Colombia se salió del juego y terminó perdiendo el partido en la última jugada, con un centro de Neymar y un cabezazo de Casemiro en el primer palo.



Ahí terminó una noche que empezó con mucho brillo y terminó con una enorme bronca. Pero ya Colombia está en cuartos de final, sin una gran suma de puntos, gracias a la colaboración de los rivales. El carácter se cambió por pelea al final del juego.



Las críticas a Pitana no se hicieron esperar esa vez, pero Valderrama, pasado el tiempo, no olvida lo que pasó.



Interrogado sobre el próximo partido de la eliminatoria mundialista en Barranquilla entre Colombia y Brasil, el ‘Pibe’ señaló que había que ganarlo, pero que ojalá no lo dirigiera Pitana.



“A Brasil hay que ganarle aquí… Va a perder algún día… Pero que no traigan a Pitana. En la Copa América lo teníamos listo… ¿Cuántos minutos faltaban? El árbitro metió la mano”, dijo Valderrama.



Le puede interesar: (Al Rayyan sería el exótico equipo de James Rodríguez en el Medio Oriente)



Deportes