El plan que tuvo que suspender Carlos Tévez por culpa del covid-19

En Argentina, poco a poco, intentan volver a la normalidad tras la cuarentena por el covid-19. Sin embargo, la falta de conocimiento de ese plan le jugó una mala pasada a Carlos Tévez, jugador de Boca Juniors.

Aficionado al golf, Tévez viajó a Tandil con la intención de jugar, pero no pudo ni siquiera entrar a la ciudad, según publicó El Diario de Tandil.



"Yo no estaba en el puesto, pero la inspectora me lo pasó al teléfono y charló directamente conmigo. Él creía que como Tandil estaba en fase 5 y se habían habilitado los deportes podía pasar", declaró el director de Control Vehicular, Walter Villarruel, en la emisora Radio Voz de Tandil.



"No tuvo ningún inconveniente en retirarse. Fue muy amable, dijo que cuando se termine todo iba a venir. Más allá de la figura que es, como persona entendió y se volvió", agregó.



En Tandil está autorizada la práctica del golf, pero solamente tienen acceso los residentes de la ciudad o socios de club. En caso de que una persona externa intente jugar, los campos sufren el riesgo de ser cerrados.



