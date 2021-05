¿Y si no hubieran ganado? Lo que dijo Tévez del cobro de Cardona

Boca Juniors se metió este domingo en la semifinal de la Copa de la Liga Argentina, al vencer a River Plate en lanzamientos desde el punto penalti.

El juego terminó 1-1 en el tiempo reglamentario, con gran actuación de Alan Leonardo Díaz, el portero debutante de River, que tuvo que jugar porque los otros cuatro arqueros del equipo tienen covid-19.



(Le puede interesar: Análisis: ¿qué juega a favor y en contra de Egan, líder del Giro?)



La clasificación de Boca hizo olvidar el cobro del colombiano Edwin Cardona, quien reaparecía tras recuperarse del coronavirus. Cardona quiso picar la pelota, pero el arquero adivinó sus intenciones y detuvo el balón.



La jugada generó muchas críticas de los hinchas de Boca, aunque la clasificación trajo algo de paz. Carlos Tévez, una de las figuras del equipo y también uno de los más experimentados, se refirió a esa acción.



“Cada uno lo patea como se siente más cómodo”, declaró Tevez, citado por TyC Sports, aunque después reconoció: “No se le puede decir nada, se ganó… Si no, creo que no salíamos ninguno”.



Tévez le bajó el tono al asunto y destacó la clasificación. “Ya pasó, se ganó, hay que disfrutarlo. Se sacó una racha negativa, se ganó y la gente de Boca está feliz”, dijo.“Para mí jugamos bien, erramos donde no teníamos que errar. Nos sacamos un peso muy grande de encima, en los últimos mano a mano nos dejaron a fuera y ahora la suerte pasó de nuestro lado”, afirmó Tevez.



(En otras noticias: La dura posición de Édinson Cavani sobre la Copa América)



El técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, le restó importancia al asunto: "Hablamos mañana, tranquilos, hoy es otra historia", declaró.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Remco Evenepoel, la amenaza de Egan Bernal, directo y claro



- Egan Bernal y la Copa América (Meluk le cuenta, opinión)



- Sorpresiva y contundente posición de Álvaro González sobre la Copa