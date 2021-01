'Lamentablemente mi viejo no tiene posibilidades': Tévez sobre su papá

Carlos Tévez, el ídolo, el héroe, la insignia actual de Boca Juniors conquistó su título número 29 con el equipo de sus amores al ganar la Copa Diego Maradona por penales a Banfield, pero esta coronación no tiene el mismo saber de siempre.



Le puede interesar: (Boca, con un golazo de Cardona, campeón de la Copa Diego Maradona).

Su padre, el mismo que lo ha acompañado desde pequeño en todos los campos y lo alentó a seguir con esta carrera como futbolista y siempre lo mantuvo centrado por el buen camino se encuentra en un grave estado de salud.



El mismo Tévez, con los ojos rojos y el asomo de las lágrimas, dio el mismo parte del estado de su padre, al que muchas veces abrazó con la conquista de títulos, pero que esta noche de domingo no lo tendrá a su lado.



También lea: (No pare de verlo: ¡tremendo golazo de Cardona contra Banfield!).



“Lamentablemente mi viejo no tiene posibilidades. Tengo que hacer ese repare, explicárselo a mis hijas la situación de su abuelo y acompañarlas en este momento que es muy difícil para ellas, para mi mamá, para mis hermanos, para todos”, dijo en una entrevista con Espn.

Tevez, al borde de las lágrimas tras ganar con Boca la #CopaDiegoMaradona.



Suscribite en https://t.co/OJoi9H6Ucg pic.twitter.com/SmCuscrwF1 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 18, 2021

Tévez llegó tarde a San Juan para disputar la final contra Banfield. Pidió un permiso para quedarse acompañando a su papá en este difícil momento. Ahora retornará a Buenos Aires a poner la cara como ese gallardo personaje que es.



DEPORTES