Carlos Tévez es el nuevo director técnico de Independiente. Las 13 fechas que faltan para evitar el descenso obligaron a una decisión relámpago de la comisión directiva. Todo se dio el mismo día en el que el manager, Pablo Caballero, otra de las figuras más cuestionadas, presentó la renuncia. Ya se había ido el entrenador Ricardo Zielinski luego de la derrota del fin de semana ante Colón y por eso el plantel necesitaba un nuevo conductor.

El flamante DT tendrá una semana difícil antes de enfrentar a Vélez, por la segunda fecha de la Copa de la Liga, en un clima de otra final por el descenso por la realidad del Rojo y encima por el resultado que se dio este lunes: la victoria de Huracán ante Banfield por 2-0, en Parque Patricios, dejó al equipo de Avellaneda en zona de descenso, a la par del Globo y de Colón.

Críticas a su llegada

Tévez fue ofrecido a la dirigencia, pero no tenía demasiado consenso. Incluso, se habló de un contacto cuando todavía Zielinski no había presentado oficialmente la renuncia, la noche del sábado. Tévez apareció viendo fútbol en la cancha de Vélez y lo negó: “Tengo ganas de trabajar, pero de Independiente no sé nada. Hay un gran técnico como el Ruso y tiene la capacidad para sacar adelante la situación”, había declarado en Radio La Red. Pero a la mañana siguiente Zielinski confirmó el portazo. Lo que percibieron los dirigentes de la reunión con Tévez, sobre todo Grindetti, fueron las ganas de “asumir ya”. El exdelantero de Boca les comunicó su proyecto futbolístico. Y sin siquiera haber dirigido, ya lo han criticado.



El Apache -cuya posible llegada despertó una ola de reprobación en las redes sociales afines a la entidad de Avellaneda- dirigió durante 24 partidos a Rosario Central el año pasado, con más derrotas (8) que triunfos (6). En tanto que Erviti fue el técnico de Atlanta en 46 encuentros, con 15 traspiés y 12 victorias. El volante, que vivió en Independiente su anteúltima etapa como futbolista, ofrecía la posibilidad de estar acompañado por Alejandro Kohan, muy reconocido en el Rojo por su tarea como preparador físico de Ariel Holan en la exitosa campaña de 2017. Ambos habían solicitado entre tres y cuatro refuerzos para afrontar lo que viene.



En las horas previas al desenlace, Mauricio Cuero, que había rescindido su contrato con Independiente cuando todavía estaba Zielinski como DT, realizó una dura declaración contra el clima que se vivía en en club: “Voy a dar mi versión corta, ya que después de mi salida he recibido muchos mensajes. Esto se veía venir por la forma en la que se venía manejando el grupo. El ambiente en el vestuario no era el más agradable por las ciertas divisiones y decisiones grupales que habían. Si les cuento todo lo que pasa en un vestuario de fútbol tendríamos que sentarnos a hablar por días y no es la idea. Solo quería expresar que esto pasaba a diario y que luego influyó en las decisiones técnicas. Quise ayudar y dar lo mejor de mí, pero no se me permitió. Quiero que sepan que les deseo lo mejor y que el club pueda volver a estar donde se merece”.

💬 "Tengo una relación tan fuerte con Boca que, por ejemplo, si había algo en #Independiente 🇦🇹, era muy difícil entrarle al hincha".



✍️🏽 Carlos Tévez, nuevo DT del Rojo, en TyC Sports. pic.twitter.com/0A0VKnH3Hh — Christian Alonso (@ChrisLAlonso) August 22, 2023

