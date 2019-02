Brasil, la primera escala de un Queiroz que no pierde tiempo

El nuevo entrenador de la Selección Colombia sabe que no hay tiempo para perder y desde su presentación oficial se ha movido de cara a lo que será su primer objetivo: la Copa América de Brasil 2019. Para ello se está poniendo al tanto de toda la logística y en los últimos días visitó el país organizador, donde tuvo la oportunidad de hablar con el delantero del Palmeiras, Miguel Ángel Borja.

La visita de Queiroz a Brasil no pasó desapercibida. Varios medios de ese país reseñaron la visita del portugués al partido, en São Paulo, entre el Palmeiras y Bragantino, el cual quedó 2-0 a favor del equipo local. Borja fue titular en este encuentro y, a pesar de no tener un gran partido, generó un penalti y al final del partido tuvo la oportunidad de hablar con el nuevo técnico de la Selección Colombia ya que el técnico del equipo brasileño, Luiz Felipe Scolari –uno de los candidatos que también sonó para dirigir al equipo nacional- invitó al portugués al vestuario.

Carlos Queiroz, entrenador de la Selección Colombia, en su visita a El Campín. Foto: Tomado de @Dimayor

En un principio corrió una versión de que Queiroz iba a Brasil para elegir los lugares de concentración y entrenamiento que tendrá Colombia en la Copa América. Sin embargo, cabe recordar que la organización del torneo ya eligió todas las instalaciones y los países no podrán hacer ninguna elección, de ningún tipo, sobre esta logística.



Durante la estadía de Queiroz en Brasil también intentará hablar con otros jugadores que potencialmente podrían ser convocados a la Selección Colombia y que ya tuvieron procesos en el equipo nacional como Gustavo Cuellar, volante central del Flamengo; y Yimmi Chará, extremo del Atlético de Mineiro.



La próxima semana el entrenador portugués definirá los integrantes de su cuerpo técnico. En principio se habló que varios colaboradores que tuvo en la selección de Irán vendrían a Colombia. El asistente técnico sería Oceano da Cruz, su mano derecha los últimos años, quien tras el retiro como jugador se dedicó a la dirección técnica. Mick McDermott, exfutbolista de Irlanda del Norte, de 44 años, sería el preparador físico y Diego Giacchino, argentino, de 45 años, asumiría como fisioterapeuta.



Aunque ellos no serían los únicos que harían parte de staff de Queiroz. El portugués aseguró que en sus experiencias pasadas en otras selecciones incluyó a colaboradores del país en donde estaba (Estados Unidos, Suráfrica, Irán) y en Colombia volvería a repetir ese método. No está confirmado, pero dentro del cuerpo técnico estaría un estratega colombiano y, además, Queiroz se hablaría con varios entrenadores del medio local para absorber todo el conocimiento que sea posible sobre el jugador colombiano.



Luego de la elección del cuerpo técnico, Queiroz emprenderá su viaje a Europa para hablar con los jugadores de la Selección que juegan allí, especialmente con los que consideró “los tres capitanes” en su presentación oficial: Radamel Falcao García (Mónaco, de Francia), James Rodríguez (Bayern Múnich, de Alemania) y David Ospina (Nápoles, de Italia).



Esas conversaciones serán el inicio de la preparación para los próximos amistosos, en el mes de marzo, que la Selección Colombia tendrá en Asia. El 22 de ese mes de enfrentará a Japón, rival con el que el equipo nacional perdió en el Mundial de Rusia 2018, en el estadio internacional de Yokohama; y a falta de oficialización, el 26 se medirá ante el seleccionado de Corea del Sur.



Así mismo, no se ha confirmado, pero ya están bastante adelantados dos partidos contra la selección de Perú, días antes del inicio de la Copa América. Colombia viajaría a Lima a jugar el primer juego, y luego, recibiría al equipo dirigido por Ricardo Gareca, en una ciudad que está por definir.



