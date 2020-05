Queiroz tuvo reunión virtual con jugadores de la Selección

El DT de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, tuvo una reunión virtual con varios futbolistas del equipo nacional, para analizar el presente y futuro del seleccionado en estos tiempos de confinamiento por el coronavirus.



En la cita estuvo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, el director de desarrollo y selecciones Iván Novella, el director deportivo Mario Yepes y algunos jugadores, los cuales estaban presentes en la última lista provisional de convocados para los juegos de la eliminatoria.

En la sesión, el presidente Jesurún les habló a los jugadores sobre las eliminatorias, contándoles que la idea inicial es que empiecen en septiembre bajo el mismo formato, pero que todo dependerá de los gobiernos y la manera como avance la situación actual.



Por su parte, el entrenador Queiroz, el único con la camiseta de Colombia puesta, les hizo un llamado a todos los jugadores para que haya unión de equipo. Les dijo que, aunque no se pueden reunir por la situación los objetivos de la Selección Colombia se mantienen y que trabajarán para cumplirlos.



"El trabajo no ha terminado. La misión no terminó. Está adelante de nosotros y va a llegar", dijo el DT.



En la charla hubo jugadores como Luis Muriel, Duván Zapata, Camilo Vargas, Luis Díaz, Dávinson Sánchez, además de los capitanes Falcao García, David Ospina y James Rodríguez, quienes les pidieron calma y fortaleza a sus compañeros en estos momentos.



"Son tiempos difíciles, que seguramente van a sacar lo mejor de nosotros, como equipo nos va a fortalecer porque estamos preocupados en cómo estamos, teniendo contacto con la mayoría", dijo Falcao García.



Por su parte, Ospina manifestó: "Ha sido difícil pero esto nos deja enseñanzas. Esta selección es una familia y sabemos que lo importante es estar con la familia al lado".



Finalmente, James envió un mensaje claro a sus compañeros: "Espero que nos veamos pronto, que cuando estemos juntos otra vez podamos conseguir cosas importantes que eso es lo que todos queremos: títulos. Acuérdense de eso".

La reunión finalizó con una visita del humorista 'Juan Pis González' quien generó un momento de esparcimiento y diversión.

(VIDEO) Conoce detalles de la reunión virtual de la Selección Colombia Masculina de Mayores, y cómo fue la visita de @juanpisrules 🔗 https://t.co/e8ufkALcQG#VamosColombia pic.twitter.com/Cw7mK4a8CW — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 8, 2020



La FCF informó que buscará seguir realizando estas reuniones con jugadores y jugadoras de las Selecciones Colombia, con el objetivo de saber la situación actual de cada uno de ellos.



