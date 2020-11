Carlos Queiroz, reflexivo, crítico y claro sobre la Selección Colombia

Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, habla sobre lo que piensa de los partidos contra Uruguay y Ecuador, fechas 3 y 4 de la eliminatoria al mundial de Catar 2022.

Colombia se enfrentará este viernes, a las 3.30 de la tarde en Barranquilla, a los uruguayos, mientras que el 17 visitará a Ecuador en Quito.



El técnico analiza lo que será el trabajo antes de los partidos.



Convocatoria. Para mí lo más importante no hay convocatorias A, B, C, E. Se llamaron 24 jugadores y están listos para jugar. Siempre pasa que se entrega la lista de bloqueados. Y en la lista final hay diferencias. Hay decisiones que debemos tomar desde la forma deportiva, las lesiones y ahora, infortunadamente para nosotros y el mundo, el tema de la covid. Yo tomé la decisión por estos 24 jugadores y nadie la va a discutir.



¿Cuadrado lateral derecho? Es una opción para todas las posiciones en la Selección. La única posición en la que no ha jugado es la de arquero, pero las opciones quedaron claras y hemos perdido a Arias y a Medina, entonces son decisiones naturales.



Jugadores de la liga colombiana. Las cosas cambiaron. ustedes han visto pocos partidos en el estadio y nosotros los entrenadores hemos jugado play station. El trabajo ha cambiado, convocamos los jugadores por videoconferencia, intentamos hacer lo mejor posible por la situación de la pandemia. No vemos todos los partidos. Los juegos locales tienen restricciones. Intenté ver la final de la Champions League, pro la restricción fue total. Los jugadores son miramos con el mismo profesionalismo como se hace con los de Europa. No hay locales o no, todos son colombianos. Son visto con el mismo respeto.



¿Santos Borré estaba en sus planes? El jugador SÍ no existe. Es una discusión que no tiene sentido. Lo más importante es que consideramos a Santos Borré, ojalá se recupere rápido y lo más importante es que todos estemos unidos para que él se recupere.



Sebastián Villa. Todo se encaminaba, estaba en la lista de los 42 jugadores que estaban bloqueados. Luego, como lo expliqué, pienso que hay que analizar el punto de vista deportivo y eso está claro. Si está listo para jugar con Boca, seguro que es un jugador que va a quedar en nuestro radar. Lo importante es su rendimiento, si está listo para Boca estará listo para Colombia.



Edwin Cardona. Pienso que queda clara con la calidad de James y Edwin, que tienen ese estilo de marcar el tiempo, el ritmo y la dirección son jugadores para dirigir el juego. EL fútbol es un juego de opiniones. En mi cabeza está hacer el equipo ganar. Luego veremos los conceptos. A mí me gusta mostrar criterios que son muy claros en los últimos años. Su intensidad, velocidad de ejecuciones, todos tienen que trabajar y defender. No soy solamente yo el que está viendo el fútbol de Europa, queremos estar en ese nivel. No hay opción para nadie, no hay calidad sin saber defender y atacar. Todos los jugadores tienen sus obligaciones y dependen del momento del partido. Si en un partido Duván se tiene que parar de defensor lo tiene que hacer., al igual que Mina pararse adelante y hacer goles. El fútbol son procesos y organización, pero hay que repartir sus responsabilidades en el campo, pero hay que hacer muchas cosas al tiempo.



Dávinson Sánchez. Necesitábamos más jugadores de campo y nos apareció un tema para soluciones, porque Dávinson Sánchez no ha podido viajar con todos los jugadores este lunes por un tema familiar, su prioridad, su decisión es su familia. Entonces entendemos que como hay la posibilidad de viajar el miércoles, sin estar confirmado, entonces decidí convocar un defensor más, porque no sabemos qué va a pasar.



Convocatoria de cuatro arqueros. Como ustedes lo saben hablé de esto al principio. Uno de los trabajos que tenemos que hacer y desarrollar en Colombia es el de los arqueros. Siempre que está nuestro entrenador de arqueros principal, pensamos traer a cuatro porteros, para darles la oportunidad de estar en contacto del nivel alto. Cuando vi al segundo arquero de Colombia con cero participaciones me preocupé. Si David Ospina no puede estar qué podemos hacer. Eso pasó en la gira asiática. Así que desarrollamos un plan de desarrollo de arqueros en Colombia. Nueve defensas. Infortunadamente en esta convocatoria no pudo estar nuestro principal preparador arqueros.



Partido contra Uruguay. La única atención, no preocupación, es preparar bien el equipo para jugar contra Uruguay. Es bueno que empecemos a hablar del partido, un juego que considero crítico para nosotros, porque es el segundo equipo en el escalafón de Suramérica. Tiene dos campeonatos del mundo, siempre tienen equipos fenomenales, un entrenador con mucha experiencia. Estamos en nuestra casa y aquí mandamos nosotros. Sabemos que enfrentamos un equipo muy bueno y tenemos que estar con una obsesión de querer cambiar, crecer y mejorar. Esa es la única manera de estar entre las mejores selecciones del mundo. Vamos a llegar con todas las ganas e ilusión para seguir avanzando en la clasificación a Catar 2022.



Laterales derechos. Luis Orejuela, Daniel Muñoz, jugadores que los estamos observando desde el año pasado. Daniel no viene aquí porque tiene unos ojos bonitos, no, es porque está haciendo muy bien todo en Bélgica, está jugando en otra posición, pero ha ganado mucha confianza. Luis ha jugado en Gremio, ha jugado tres partidos con Colombia muy bien.



Luis Suárez. Les estamos dando su lugar, en el caso de Luis tenía opción de jugar en España, le hemos hablado y motivando. Su sueño era jugar por Colombia y es la oportunidad de decirle que esta es su selección Lo hemos querido mucho.



James Rodríguez. A mí no me gusta hablar de la palabra preocupación. No estoy aquí para mostrar preocupación, sino para mostrar soluciones. Tiene una situación específica, estamos en contacto con él, su preparador y con Everton. La decisión es trabajo, calidad e intentar en este tiempo desarrollar y tenerlo lo mejor posible. Era mejor que no se lesionara, pero hay que buscar soluciones. Estamos bien atento a todos los detalles con el cuerpo médico. Debemos tomar decisiones buenas para él y para el equipo. Muchas veces perdemos el foco de lo que el tema principal de Colombia es la clasificación y tener un equipo con jugadores que estén bien. Una cosa es estar listo para jugar o tener deseos de jugar y otra cosa es estar preparado para jugar y ahí entramos los entrenadores. Unos tienen que recuperar más físicamente, otros técnicamente, otros mentalmente, porque hay y un par de jugadores que no están jugando mucho, Hay que trabajar para que todos estén bien preparados y nos den las soluciones.



Duván Vergara. Claro que podía pasar una lista de jugadores que están en nuestro radar de observaciones y jugadores que tienen potencial para llegar a Colombia. Pero lo importante es enfocar en los 24 jugadores que están aquí. Sabemos que si pasa algo de la lista de 24, como pasó en octubre, podemos llamar a jugadores de la liga local. Duván Vergara está en el radar. Si quedó algo claro en esta convocatoria es que pase lo que pase no hay pánico o caos.



Nivel del fútbol colombiano. Me gustaría guardar la respuesta de preguntas como de este nivel. Me lo guardo para otras circunstancias o momentos. He trabajado en diferentes partes del mundo. Hay algo que no hay duda para nadie. El problema no es hablar del nivel del fútbol colombiano es saber que hay un par de equipos que están delante de todos. Si hablamos de campeones del mundo hablamos de Brasil, Alemania, Uruguay y Francia. Colombia no es campeón del mundo, no es una molestia, es que no trabajamos para ser campeones del mundo. Hablar del fútbol colombiano y su intensidad, pues hay que tener una obviedad. Debemos mirar y trabajar.



¿No le importa la violencia de género del caso Villa? Esa pregunta no es el caso. Estamos trabajando e intentando solucionar. Es un tema que las autoridades civiles, sociales, políticas colombianos que lo tienen en consideración en el mundo. Yo no soy una institución. Hay un jugador que está jugando en Argentina, que es colombiano y me pagan para saber si tiene cualidades para llegar a la Selección Colombia. Lo que se habla es lo que se habla y lo que se especula, es lo que se especula. Con los social media se puede hablar con total impunidad. No soy una institución, soy un entrenador nacional y me pagan para saber si él puede estar en la Selección se llame como se llame. Cuando los tribunales tomen decisiones, las respeto. Hasta cuando ellos tomen esas decisiones las acataré.



Horario 3:30 p. m. Es un tema igual al que si me preguntan jugar a la altura de Bolivia. Estamos en nuestra casa y con nuestros intereses decidimos jugar a la hora que nos parezca. Es un tema que no se discute, es una decisión que la Federación y su técnica que está acorde a nuestros intereses. Luego de si está bien o mal es otra cosa.



Lo que espera de Uruguay. Es una pregunta de fútbol de hoy. El fútbol de hoy me parece un fútbol de casualidades que de causalidades. Como entrenador después de muchos años, el fútbol está ahí como un circo romano. Los resultados son extraños. Un equipo que gana por muchos goles, luego lo golean. Este es un nuevo mundo. El equipo nosotros vimos contra Chile no es el mismo que vimos contra Ecuador. Los resultados son muy sorprendentes. Tengo que hablar mucho con los jugadores. Nosotros creamos un equipo muy fuerte porque estamos viendo equilibrios inestables. Nos pasó con Chile, en un punto hay que ser más fuerte de algunas situaciones que pasan dentro y fuera del campo.



