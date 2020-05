Preocupación de Carlos Queiroz por el caso de Sebastián Villa

En la Federación Colombiana de Fútbol siguen con mucha preocupación lo que está pasando con el mediocampista Sebastián Villa, de Boca Juniors, quien fue acusado de violencia doméstica por su expareja, Daniela Cortés.

Versiones de prensa aseguran que el técnico de la Selección, Carlos Queiroz, pidió un informe de lo que está ocurriendo con el jugador, que actuó en los dos primeros partidos que dirigió el portugués, contra Japón y Corea del Sur, y que fue incluido en la última lista que sacó el DT antes de que el fútbol se suspendiera por causa del covid-19.



Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, manifestó la preocupación que tienen en la Selección por Villa.



"Es un tema lamentable, doloroso. Estamos esperando que se presenten los informes, no solo de la justicia, también de su equipo. Lamentando mucho este tipo de sucesos que gran dolor y esperando que se pronuncien las autoridades sobre lo que realmente sucedió", aseguró Jesurún, en entrevista con el programa Deportes W.



Queiroz se encuentra en su país, Portugal, cumpliendo con el confinamiento, pero sigue de cerca las noticias sobre la situación de Villa.



"Es cuestión de sentido común. Ahora me preguntaban por el técnico y él está muy preocupado y quiere empaparse de lo sucedido, con base a eso se tomarán determinaciones”, explicó Jesurún.



“Aquí hay códigos de disciplina y ética muy estrictos que en un momento determinado en que el jugador no salga bien librado tendrá que atenerse a ellos, específicamente más que en la Selección al equipo donde pertenece", concluyó.



Cabe recordar que, por ahora, la Selección volvería a competencias en septiembre, cuando está programado, inicialmente, el comienzo de la eliminatoria para el mundial de Catar 2022.



