Sentidas palabras de Carlos Queiroz para despedirse de la Selección

El portugués Carlos Queiroz dejó de ser el seleccionador de Colombia tras haber llegado a un acuerdo con los directivos de la federación de fútbol de este país, luego de las goleadas que recibió el equipo por 0-3 con Uruguay y 6-1 con Ecuador en noviembre por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.



El entrenador emitió unas palabras luego de su salida, en las que se despide de la Selección Colombia y agradece por todo el apoyo recibido. Además, le deseó lo mejor al país para lo que viene.



Este es su comunicado:

"Cuando decir adiós no es fácil, significa que solo tenemos motivos para expresar con orgullo nuestra enorme gratitud:



- Por la oportunidad y el honor que me han otorgado la Federación Colombiana de Fútbol y su Presidente de servir a la Selección Colombia.



- Por la confianza, lealtad y privilegio de haber trabajado y dirigido personas con tanto talento y dedicación, desde los jugadores hasta todo el cuerpo técnico, a quienes rindo mi homenaje por todos los esfuerzos y sacrificios en su mejor propósito.



También lea: (DT colombiano, extranjero, Pékerman: Jesurún despejó dudas).- significa tambien decir que, con humildad me voy, con la certeza de que el trabajo y el legado técnico positivo desarrollado por todos en el equipo se traducirá en el éxito que todos los hinchas del fútbol colombiano sueñan y merecen.Un voto para el futuro ...¡Adelante Colombia!#VamosColombia"

