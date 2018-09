Carlos Queiroz: la carta en juego para la Selección Colombia

Casi tres meses luego de la eliminación del Mundial de Rusia 2018, y casi un mes después de que José Pékerman se despidiera de la Selección Colombia, el equipo nacional sigue sin técnico en propiedad. Mientras Arturo Reyes, el encargado, prepara la lista para los amistosos con Estados Unidos y Costa Rica, los rumores no paran.

El más reciente vincula al portugués Carlos Queiroz con la Selección. El lunes, durante la entrega de los premios The Best, en Londres, se habría dado un acercamiento entre el entrenador y la Federación Colombiana de Fútbol. Por ahora, es el único que suena, luego de las declaraciones del presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, que descartó la presencia de Juan Carlos Osorio, y las que dio el brasileño Dunga, que negó contactos con Colombia. Sin embargo, México también lo quiere.



¿Quién es Queiroz? A los 53 años, tiene una amplia experiencia al mando de selecciones nacionales, pero no tanto en clubes. El puesto en el que tuvo más resonancia, pero no tantos éxitos, fue el de director técnico del Real Madrid, adonde llegó gracias a su compatriota Jorge Mendes y asumió la dirección técnica en la temporada 2003-04, en reemplazo de Vicente del Bosque. Era la primera época de los ‘galácticos’.



En la misma temporada en la que llegó Queiroz, también lo hizo David Beckham. Pero esa sacudida del mercado no dio resultados y el portugués salió por la puerta de atrás: fracasó en la Liga (fue cuarto), en la Copa del Rey (perdió la final con el Zaragoza) y en la Champions (lo sacó Mónaco en cuartos de final).

Experiencia en selecciones

Lo que no pudo lograr Queiroz en clubes sí lo hizo al frente de selecciones en distintas categorías: fue dos veces campeón mundial sub-20 con Portugal, en 1989 (torneo en el que eliminó a Colombia en octavos de final) y en 1991 (en el que venció a Brasil en la final, con Luis Figo y Rui Costa como figuras).



Tuvo un primer paso por la selección mayor de Portugal, sin mayor brillo, antes de hacerse cargo de Sudáfrica, a la que clasificó a Corea-Japón 2002. En ese torneo no superó la primera fase, pero logró la primera victoria sudafricana en la Copa del Mundo: 1-0 a Eslovenia.



Volvió a Portugal en 2008 y clasificó a Sudáfrica 2010, pero no superó los octavos de final. Como cuatro años antes ese equipo había sido semifinalista, fue despedido. Pero no duró mucho sin trabajo, pues en 2011 llegó a Irán. A esa selección la clasificó dos veces a la Copa del Mundo (Brasil 2014 y Rusia 2018), pero en ambas competiciones no superó la primera fase.



El recuerdo reciente de Queiroz fue el de un equipo alegre, pero sin contundencia, que puso contra las cuerdas a España (perdió 1-0) y a Portugal (le empató 1-1 y le pudo ganar, un resultado que le daba el paso a octavos). Por ahora, estará con Irán hasta el 1.° de febrero de 2019, cuando termine la Copa de Asia. ¿Será Colombia su siguiente destino?



