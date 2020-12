¿Terminaron bien? La fuerte crítica de Queiroz a la Federación

En el comunicado oficial de la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia, la Federación mostró un lado de la historia en el que hubo un “mutuo acuerdo” y muchos agradecimientos para el portugués por su trabajo.



“Para la FCF fue un orgullo contar con él durante casi dos años, en los cuales nos brindó toda su capacidad de trabajo, conocimiento y experiencia, de la cual venía precedido internacionalmente”, decía una de los apartes de este comunicado.



Sin embargo, en la entrevista de Queiroz que publicó este jueves EFE, parece que no todo fue color de rosa y el entrenador europeo no quedó satisfecho con la decisión que se tomó. Cree que todo comenzó bien, pero una mala racha acabó con sus sueños.



“Bueno, muy difícil explicar y decir qué ha pasado en pocas palabras. Pero es una historia, una vez más, que se repite en el fútbol. El fútbol algunas veces es cruel; nos aporta cosas buenas, pero algunas veces nos sorprende con otras situaciones. Después de una mala racha de resultados las cosas cambiaron”, dijo.



Queiroz comentó que las decisiones de la salida de un entrenador no se pueden tomar a la ligera. “La vida de un entrenador, el valor de un entrenador en las emociones de la calle, depende de su último resultado. Llegué a Colombia con mucha ilusión de lograr la quinta calificación para una Copa del Mundo. Y siempre esperas de una Federación decisiones que no pueden ser de la calle, tienen que contar decisiones con convicción y coraje”.

Finalmente aseguró: “La clasificación para el Mundial en Suramérica es una de las competiciones más difíciles en el mundo del fútbol. No es un camino recto. La calificación no es como empieza, es como termina. Tras una mala racha de resultados, la Federación no ha tenido coraje de enfrentarse a las tormentas que llegan. Han tomado una decisión que tengo que aceptar, pero con la que no estoy de acuerdo. Los hechos muestran que no es una decisión racional, pero es su decisión”.



