Irán sorprendió este viernes al derrotar 1-0 a Uruguay en partido amistoso disputado en Austria, donde ambas selecciones clasificadas a Catar-2022 jugaron un encuentro mayormente discreto y con pocas chances de gol.

Aunque la Celeste tuvo más ocasiones y mayor posesión de pelota, tras una muy buena combinación del conjunto iraní Mehdi Taremi marcó a los 79 el único gol del encuentro jugado en el NV Arena de la ciudad de Sankt Pölten, a 65 kilómetros de Viena.



Los asiáticos le quitaron así el invicto al entrenador charrúa Diego Alonso, quien desde que en enero asumió su cargo había cosechado cinco victorias y un empate para la Celeste.



El próximo martes, Uruguay se medirá ante Canadá e Irán jugará con Senegal en el cierre de esta doble fecha FIFA que oficia de última parada antes de la Copa del Mundo que arranca en noviembre.

La victoria de Queiroz

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Queiroz, en la Selección Colombia, en 2020. Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

El comienzo fue accidentado. Apenas iban 30 segundos de juego cuando el defensa del Barcelona Ronald Araújo se lesionó por un estiramiento en la entrepierna y debió ser reemplazado por Agustín Rogel.



Tras ese inesperado comienzo, Irán mostró más iniciativa y control del balón, pero la primera jugada cercana al gol llegó por el lado de los sudamericanos a los 15 minutos, con un potente disparo de media distancia de Darwin Nuñez que pasó apenas encima del palo horizontal.



Más allá de ese remate, a Uruguay le costaba encadenar un ataque. Jugando en bloque y con salidas rápidas, los asiáticos presionaban bien, limitando a los celestes. No obstante, tampoco podían generar peligro en el área charrúa, que tenía bien parada a su defensa.



De esta manera, transcurría un encuentro lento, algo aburrido y con pocas incidencias. Antes del entretiempo, los sudamericanos tuvieron más tiros al arco, dos que se volvieron a ir por afuera del arco, y otro de Mathías Olivera que terminó en las manos del arquero. Irán, en tanto, luego de un inicio que prometía más verticalidad, no logró concreciones, sin generar inquietud en el campo celeste.



El conjunto uruguayo arrancó la segunda parte más volcado al ataque, con un adelantamiento que derivó en nuevos en remates bien dirigidos pero sin destino de gol, ya sea por desvíos o intervenciones del guardameta iraní.



Aún con esas llegadas, al igual que en el primer tiempo el choque no generaba grandes emociones. A los 64 estuvo la más clara para los asiáticos, que con una pared llegaron a las puertas del arco defendido por Sergio Rochet, quien logró detener un balón que terminó corriendo paralelo a la línea de gol.



Dos minutos después, Uruguay estuvo cerca de abrir el marcador, primero con un remate que salvó un zaguero en la línea, e inmediatamente con otro balón peligroso que atajó el golero.



El choque se mostraba más dinámico y entretenido, pero pronto empezó a volverse demasiado áspero y trancado. La bisagra llegó a los 79, cuando, tras una gran combinación del ataque iraní, Taremi marcó el gol del triunfo para los dirigidos por el portugués Carlos Queiroz.



Alonso, que no cuenta con Diego Godín, José María Giménez y Sebastián Coates por lesiones, ni con Edinson Cavani por falta de ritmo, deberá repensar el equipo de cara a su segundo juego preparatorio, el martes próximo ante Canadá.



En Catar, Uruguay integrará el Grupo H junto a Portugal, Ghana y Corea del Sur, mientras que Irán será parte del grupo B, con Inglaterra, Gales y Estados Unidos.

Más noticias de Deportes

AFP