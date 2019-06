‘No será fácil sacar la titular contra Argentina’: Carlos Queiroz

Carlos Queiroz, el técnico del seleccionado colombiano de fútbol, tiene un dolor de cabeza: definir la titular contra Argentina el próximo sábado, en el primer partido de la Copa América. Y su cabeza le da vueltas porque, como dijo ayer, al término del encuentro que ganó Colombia 0-3 contra Perú, el equipo lo dejó satisfecho.

Sus declaraciones

Su conclusión del partido con Perú. “No será fácil sacar la titular contra Argentina. Tras el partido con Panamá y contra Perú todos merecen ser titulares. Espero que Dios me ayude a tomar las mejores decisiones. Los que salgan, representan al grupo de 23 jugadores, pero será difícil”.



El balance. “Estoy muy contento, satisfecho con los jugadores. Hablé con ellos. Hicieron un partido para saber sufrir en competencia, saber atacar con suficiencia. Ha sido un buen examen para nosotros. Hay cuatro días para mirar cosas para el juego contra Argentina”.



¿Un esquema definido? "No soy una persona de sistemas. Hay que trabajar los procesos ofensivos y defensivos. Estamos con una organización, pero todo depende de los partidos, de los rivales. Las decisiones no las hacemos solas. El fútbol obliga a jugar contra un rival, y lo más importante es que creemos un equipo funcional, que todos sepan sus responsabilidades”.



Colombia, ¿lista para la Copa América? “Estamos muy lejos de la elaboración y del desarrollo. Pienso que con el talento y la experiencia que tenemos, con una buena actitud cerca de la competencia, pues contamos con una buena oportunidad para el próximo partido. Hay talento, experiencia, calidad física, y mi trabajo es crear armonía entre todos. Sabemos que si tenemos la actitud, nos irá mejor”.



DEPORTES