'Es tiempo de trabajar, no es tiempo para fiestas': Carlos Queiroz

Carlos Quieroz eligió los 23 jugadores de la Selección Colombia que irán a la Copa América de Brasil 2019. El entrenador portugués le aclaró a los medios de comunicación sus criterios de selección.

Sus declaraciones

Sobre la elección de jugadores. "Cuando nosotros tenemos que decidir los mejores 23 lo tenemos que Hacer con mucho criterio, conciencia, para intentar escoger los mejores que nos van a mostrar, armonía, cohesión para los sueños que tenemos delante de nosotros. Fue una presentación bonita, fueron muchas horas de trabajo que fue codificado por el cuerpo técnico para juntar muchas horas de información".



Expectativa sobre los convocados. "Creemos que con los 23, tenemos jugadores con diferentes características que me permiten tomar diferentes opciones, volantes con diferentes características también delanteros que han anotado un par de goles que nos permiten estar optimistas y con mucha disposición.



Lo que sigue ahora. Ahora es tiempo de trabajar, no es tiempo para fiestas, pienso que una actitud de fiesta y triunfalismo no es responsable. Ahora debemos estar conscientes, juntos, enfocados de que tenemos una tarea muy difícil delante de nosotros y con unos rivales duros. Brasil y Argentina son rivales favoritos. Tenemos la ilusión y ambición de hacerlo bien, intentar hacer bien f+fútbol.