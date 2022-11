Irán, bajo el mando de Carlos Queiroz, quedó eliminada en el tercer juego, tras la caída contra Estados Unidos. Luego de ese partido, el técnico portugués se acordó de Colombia.

El recuerdo del estratega en el entorno colombiano sigue latente, pues arrancó el proceso que dejó a la tricolor sin ir al Mundial, pese a que sus números no eran malos.



En entrevista con los medios colombianos, en la zona mixta tras el juego contra los norteamericanos, fue consultado por la Selección Colombia y rompió su silencio.



“Colombia merecía estar en el Mundial, con los jugadores que tiene. Si recuerdan bien, los partidos de segunda ronda de las Eliminatorias llegaron en un momento de locura. La preparación, los jugadores que se quedaron en Europa que no jugaron, todo alrededor del covid han sido una locura”, dijo en declaraciones a Win y Gol Caracol.



“La opinión que yo tenía era que cuando jugamos la segunda ronda de Eliminatorias, era que Colombia no estaba en condiciones para jugar, por la preparación, los que no llegaron, no era el momento. La decisión se tomó y eso era respetable” agregó acerca del nivel que tenían los jugadores, con complicaciones extradeportivas.



Complementó: “Acuérdense que, por la mañana, testeo, antes de entrenar, testeo, llegar a entrenamiento no se podía porque había un positivo. Llegar a un Mundial sin entrenamientos, porque estas en el hotel haciendo testeos, no era lo mejor”.

Sobre Néstor Lorenzo

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Queiroz Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

También se refirió al nuevo proceso, bajo el mando de Néstor Lorenzo: “Siempre el futuro es mejor, las personas que llegan tomarán los aprendizajes del pasado. No van a cometer los mismos errores”.

Concluyó su intervención, sin mencionar más factores, pero dejando en el aire que hubo más incidencias y factores que terminaron por truncar el proceso que inició con Colombia, incluso, haciendo referencia a ese último compromiso, añadiendo factores a raíz de la pandemia y las restricciones.



“No fue lo único, pero postergó mucho la calidad y performance del equipo. Algunos de los jugadores estaban casi un año sin llegar al país. Cuando volvieron de Europa para un partido, sus familias y amigos tenían la necesidad emocional de convivir. En el último partido llegaron a Colombia para volver a Europa. Lo peor que ha pasado es que la cabeza de los jugadores no estaba bien”.





REDACCiÓN FUTBOLRED

Más noticias de deportes