Polémica: Queiroz habló del tema Villa y la violencia de género

Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, señaló que Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, está en la lista de los posibles convocados para el grupo y que el tema judicial en el que está metido en Argentina lo deben solucionar allá, porque él es un seleccionador que está acá para saber si tiene cualidades para jugar en la Selección.

"Todo se encaminaba, estaba en la lista de los 42 jugadores que estaban bloqueados", dijo Queiroz.



Y agregó: "Luego, como lo expliqué, pienso que hay que analizar el punto de vista deportivo y eso está claro. Si está listo para jugar con Boca, seguro que es un jugador que va a quedar en nuestro radar. Lo importante es su rendimiento, si está listo para Boca estará listo para Colombia".

Villa fue acusado por violencia de género, tras los señalamientos de su expareja, Daniela Cortés. Sobre el tema de si este inconveniente podría afectaron en un posible llamado a la Selección, el DT contestó: "Estamos trabajando e intentando solucionar. Es un tema que las autoridades civiles, sociales, políticas colombianos que lo tienen en consideración en el mundo. Yo no soy una institución. Hay un jugador que está jugando en Argentina, que es colombiano y me pagan para saber si tiene cualidades para llegar a la Selección Colombia".



"Lo que se habla es lo que se habla y lo que se especula, es lo que se especula. Con los social media se puede hablar con total impunidad. No soy una institución, soy un entrenador nacional y me pagan para saber si él puede estar en la Selección se llame como se llame. Cuando los tribunales tomen decisiones, las respeto. Hasta cuando ellos tomen esas decisiones las acataré", acotó.

