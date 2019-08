Carlos Queiroz sacará este martes su primera lista sin James Rodríguez

Si los partidos amistosos son la mejor oportunidad para probar variantes, al técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, se le abrió, por fuerza mayor, una puerta para ensayar con un nuevo mediocampista creativo o para intentar con otras fórmulas en los partidos contra Brasil, el 6 de septiembre, y Venezuela, el 10 del mismo mes: el equipo no tendrá en su nómina a James Rodríguez, nuevamente por lesión.

Queiroz anunciará este martes, en una conferencia de prensa, a partir de las 10 de la mañana, la nómina para los dos amistosos de la fecha Fifa de septiembre.



El colombiano del Real Madrid recayó en una lesión que ya le ha dado varios dolores de cabeza, incluso en el Mundial de Rusia 2018: “Tras las pruebas realizadas hoy (lunes) a nuestro jugador James Rodríguez por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo derecho. Pendiente de evolución”, publicó en club en su página web.

El ‘10’ de la Selección había vuelto a ser titular con el Real Madrid después de dos años, en el juego en el que su equipo empató 1-1 con Real Valladolid. Salió en el minuto 57.



“El partido de James ha sido bueno. Luego ha salido del campo porque estaba un poco tocado”, dijo Zidane. “Como siempre cuando un jugador tiene un poco de molestias, preferimos no arriesgarlo”, agregó, sin saber que el diagnóstico no iba a ser tan benévolo con el colombiano.



James tendría al menos tres semanas de incapacidad, por lo cual su presencia en los partidos amistosos de la Selección está descartada.



Será la primera vez que la Selección no tenga a James en la era Queiroz. Jugó los ocho partidos que ha dirigido el portugués, aunque en tres de ellos entró desde el banco de suplentes: contra Corea del Sur, el pasado 26 de marzo, ingresó por Alfredo Morelos para el segundo tiempo. Ese día comenzó con Sebastián Villa como creativo y con tres delanteros, Luis Díaz, Duván Zapata y Morelos.



Contra Panamá, el 3 de junio, jugó los últimos 25 minutos, en lugar de Roger Martínez. Queiroz arrancó ese partido con un 4-3-3: Juan Guillermo Cuadrado, Wílmar Barrios y Edwin Cardona como mediocampistas y adelante, Luis Fernando Muriel, Roger y Radamel Falcao García.



Y en la Copa América, en el partido contra Paraguay, el 23 de junio, James reemplazó a Cuadrado en el minuto 58. Puso, de la mitad de cancha hacia adelante, a Jéfferson Lerma, Gustavo, Cardona, Cuadrado, Díaz y Falcao.



La lista de Queiroz (que se une a la de la Selección preolímpica de Arturo Reyes, que también se conocerá este lunes) podría tener algunas sorpresas, como Iván Angulo, Stiven Mendoza, Daniel Muñoz o Aldaír Quintana. Pero, ahora, hay que buscar reemplazo para James.



