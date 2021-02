Duro mensaje de Queiroz tras la muerte de su preparador de arqueros

El mundo del fútbol se sorprendió este viernes con la muerte de Des McAleenan, quien trabajó como preparador de arqueros de la Selección Colombia en la última etapa de Carlos Queiroz al frente del equipo. ​

McAleenan, nacido en Dublin (Irlanda) pero con una larga carrera en el fútbol estadounidense y en Arabia Saudí, fue llamado por Queiroz para reemplazar a Eduardo Niño, quien había comenzado el proceso.



Sin embargo, McAleenan no estuvo en los dos últimos partidos de la Selección en los que Queiroz estuvo a cargo, contra Uruguay y Ecuador, justamente, los que desencadenaron su salida del cargo tras sendas goleadas en contra (0-3 y 6-1, respectivamente.



El irlandés fue diagnosticado con covid-19 y por eso no asistió a esa convocatoria de noviembre. En su reemplazo trabajó Eduardo López, un español que venía del Real Valladolid.



Queiroz, en su mensaje de condolencias por la muerte de McAleenan, le dio especial importancia a este último hecho. Así lo escribió en su cuenta de Twitter:

Que todos os que te abandonaram, quando testaste positivo ao Covid-19, sejam agora punidos pela sua consciência. Perdão, a ti e à tua família, porque não consegui que tudo fizessem, como se comprometeram. O melhor do futebol terminou para mim, partindo contigo hoje. RIP Des. pic.twitter.com/mkFTfboF83 — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) February 27, 2021

"Que todos los que te abandonaron, cuando diste positivo por covid-19, ahora sean castigados por su conciencia. Lo siento, por ti y tu familia, porque no pude hacer todo como se comprometieron. Lo mejor del fútbol terminó para mí, y hoy me voy contigo. RIP Des", escribió Queiroz.



En varias ocasiones, McAleenan había declarado que luchaba contra la depresión. Aún no se conocen las causas oficiales de su fallecimiento.



