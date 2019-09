Queiroz confesó el objetivo que tiene en la Copa América

Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia de Fútbol, afirmó en un conversatorio en Bogotá que su sueño es ganar la Copa América, que tendrá como sede el país en el 2020.

“Mi sueño es ganar la Copa América. Aquí podemos ganar, queremos ganar, pero los otros también. Tienen nuestros mismos sueños”, dijo Queiroz.



Luego de la Copa América. No pueden quedar vacíos. Se tiene que lanzar las semillas para que en el futuro sean más consistentes. Si no ganamos en Catar, estaremos más fuertes para los siguientes mundiales. Esa es mi visión.



Organización del torneo. No solo es dentro del campo, sino es poder construir la identidad del país y su sentido de vida. Cuando termine la Copa América intentaremos poner a los jugadores en una posición más alta, al igual que nuestra camiseta.



Su labor. Hay que trabajar, buscar nuevas soluciones, trabajar todos juntos. Lo que tenemos delante de nosotros es hacer lo imposible, posible. La calidad de los jugadores y el potencial están. Eso es importante para el éxito. Nos tenemos que comportar como las personas que construimos y realizamos los sueños.



La idea con los rivales. Buscaremos soluciones para estar por delante de los otros. Si nos quedamos en el mismo punto no avanzaremos. Hay que tomar decisiones en las que desafiaremos la seguridad, pero que nos pueden dar satisfacciones.



La meta principal. La verdad es que la Copa América es un puente para el objetivo principal que es la clasificación al Mundial de Catar. Pero es algo es muy teórico, porque lo que le importa a la gente es el éxito y ganar. Hay algo que cambia el pensamiento y es que esta Copa América se juega en casa, así que no podemos jugar este torneo para preparar la eliminatoria. Eso es quitar virtudes al torneo que se organiza.



Lo clave. Lo más importante para mí en selecciones nacionales es que cada convocatoria es una oportunidad para crecer, mejorar. No importa si es amistoso, porque no hay partidos amistosos. Siempre está en la cancha el prestigio y el nombre del país. Nosotros encaramos cada partido solamente con el objetivo de saber que ponemos la camiseta de Colombia en lo más alto. Es el mensaje sin distinguir qué clase de partido sea.



La preparación. La Copa América es una puerta para el objetivo principal que es clasificar al Mundial de Catar. Después de muchos años de fútbol eso es una cosa teórica, porque lo que le importan a la gente es ganar. Esta Copa América se juega en casa y nosotros no podemos, en mi opinión, hacer un abordaje del torneo como preparación al Mundial. Es quitarle virtudes a la organización de la Copa.





