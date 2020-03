Análisis: Queiroz prepara la convocatoria y sus jugadores le cumplen

El panorama ha ido cambiando favorablemente para la Selección Colombia, a pocos días de que se conozca la convocatoria para los primeros partidos de la eliminatoria al Mundial contra Venezuela y Chile. Falcao ruge fecha a fecha en Turquía, Cuadrado es inamovible en Juventus, tres colombianos fueron campeones con Boca, han vuelto los goles y la continuidad de varios. Lo negativo sigue siendo James, porque nada que juega con el Madrid.

La principal noticia quizá sea que los goles han vuelto para la Selección. Falcao llegó a su tercer partido consecutivo anotando. Ayer hizo gol y asistencia en el empate del Galatasaray con el Sivasspor, 2-2. El Tigre ya llegó a 9 tantos en la temporada y luego de sus lesiones se encuentra en inmejorable momento para la eliminatoria.

Este fin de semana no anotaron los otros delanteros de la Selección, que venían de convertir la semana pasada. Pero tanto Duván Zapata como Luis Muriel, que no tuvieron actividad, jugarán este martes partido de Liga de Campeones, contra Valencia. El que sí concluye una gran temporada es el delantero de River Rafael Santos Borré, quien, si bien no pudo anotar el sábado y aunque su equipo perdió el título de la Superliga Argentina –le anularon un gol contra Atlético Tucumán–, termina el campeonato como máximo goleador: 12 tantos.



Santos Borré ha tenido una gran campaña, y si bien no es hombre del acostumbrado radar de Carlos Queiroz, presenta sus credenciales para una posible convocatoria. Ya estuvo en los amistosos del equipo nacional contra Venezuela y Brasil, con 78 minutos de juego.

Rafael Santos Borré celebra su gol. Foto: AFP

Menos importancia en River ha tenido el volante Juan Fernando Quintero, quien tras su delicada lesión de rodilla del año pasado no ha recuperado la continuidad en el equipo de Marcelo Gallardo. Aunque la semana pasada hizo gol, ha jugado muy poco. El sábado fue suplente y entró al minuto 63. Quintero es uno de los que esperan un primer llamado de parte de Queiroz, ya que por su lesión nunca ha sido convocado con el portugués.

Campeones en Argentina

Los que sí festejaron el fin de semana en Argentina fueron los colombianos de Boca Juniors, Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa, que se coronaron campeones luego del triunfo sobre Gimnasia y Esgrima de la Plata, de Diego Maradona. Los tres fueron titulares, jugaron los 90 minutos y ratificaron que andan en gran momento futbolístico, tanto que convencieron al técnico Miguel Ángel Russo y se ganaron el puesto en la alineación.

“Es especial porque River venía de ganar, nunca se perdió la fe, y toda esta gente se lo merece. De verdad que esta hinchada es maravillosa”, dijo Villa, que ha estado con Queiroz en dos oportunidades, en los partidos contra Corea y Japón, los primeros del entrenador con Colombia. Villa está expectante por recibir un nuevo llamado, sobre todo por sus características y su momento. En cuanto a Fabra, sigue siendo un hombre seleccionable que en cualquier momento puede aportar en una posición tan escasa como la de los laterales izquierdos. Campuzano ya tuvo una oportunidad, jugó el amistoso contra Venezuela.

Ospina y Cuadrado

Entre los jugadores que llegan en gran nivel a la Selección está el portero David Ospina, dueño del arco en el Nápoles de Italia y quien ha recuperado la confianza y, de paso, su mejor nivel. Ospina es el inamovible del arco de la Selección, siempre que llega cumple su mejor labor, pero es mucho mejor si llega así a la eliminatoria, con continuidad y seguridad.



Siguiendo con la liga de Italia, que ha sufrido los traumatismo del coronavirus y ha tenido que suspender partidos o disputarlos a puerta cerrada, hay que resaltar el desempeño del volante Juan Guillermo Cuadrado, de Juventus, que ha tenido una temporada impecable. Cuadrado volvió a jugar ayer de titular, porque es jugador habitual del equipo turinés. Este domingo estuvo presente en el triunfo de su equipo 2-0 frente a Inter y lo hizo como lateral derecho, posición que conoce a la perfección, aunque en la Selección juega como volante.

Lo que más preocupan

Entre los jugadores del equipo base de Queiroz hay dos casos de máxima preocupación. Por un lado, el de James Rodríguez, que no juega ni es tenido en cuenta en el Real Madrid. Aunque ayer fue convocado, completó otro partido sin actuar. No juega hace un mes. James ha generado debate en torno a su eventual ausencia en la convocatoria para la eliminatoria.

James Rodríguez, futbolista colombiano. Foto: Real Madrid

Lo que más preocupan En la Selección también perdió protagonismo, producto de su difícil momento en España. Stefan Medina ha terminado sacándole el puesto.



Está por conocerse la preconvocatoria del equipo nacional para arrancar la eliminatoria al Mundial. Solo entonces se despejaran todas las dudas.



