Queiroz no quiso convocar a James

Carlos Queiroz, técnico de Colombia, afirmó en rueda de prensa en España que no llamó a James Rodríguez y a Falcao García por decisión propia y dejó atrás las especulaciones.



La virtud de los colombianos. Son varias. La pasión de ustedes por el fútbol y por la Selección Colombia. También rescato que los jugadores tienen creatividad y sentido del riesgo para los partidos. Trato de poner orden, pero las virtudes son muy buenas.



James y Falcao. Después de la convocatoria tuve conocimiento de algunas especulaciones. eso es normal. Hay que decir que no hay que confundir. Son especulaciones que no tienen sentido. Son dos jugadores muy importantes en la memoria de los aficionados. No me gusta hablar de los jugadores que no están en la convocatoria. Eso no es respetuoso con los que están.



James y Falcao 1. Hay que separar lo importante de lo que es menor. Hay que dejar atrás las especulaciones. Hay que ser más independientes de España. Las decisiones las tomo yo después de analizar a los jugadores. Las decisiones que se toman son las mejores para el equipo. Nunca me canso de hablar con mi cuerpo técnico ni con los jugadores para tomar las mejores decisiones.



James y Falcao 2. Me perdonan si no tengo respuestas especulativas. Tengo que hablar con claridad y con honestidad, la decisión es natural en el tiempo con las observaciones. Los que llamé son jugadores que responden a los objetivos. Buscamos consolidar un grupo básico y siempre intento mantener las convocatorias para arreglar un efecto acumulativo.



Barranquilla. Trabajo con jugadores de mucha experiencia. Recuerdo lo que dijo 'Pacho' Maturana: "Cuando tienes el balón y no pones velocidad al partido no pasa mucho, pero cuando no tienes el balón viene el problema". El equipo colombiano tiene que estar preparado para jugar. El fútbol que me encanta hacer me gustaría hacerlo siempre.



Cambios en la convocatoria. No escondí que Colombia debe hacer un trabajo en el tema de los arqueros. Los que están, después de Copa América, pues el criterio es darle la oportunidad a los nuevos para conocerlos y después estaremos listos para tomar las decisiones mejores para el equipo. Eso también pasa en los otos sectores del campo.



Falcao García. Hablo con mis entrenadores y con los entrenadores de los equipos en los que hay jugadores colombianos. Si quieres tener un buen equipo hay que saber de los jugadores. Falcao, ustedes no saben, pero yo sí, que dese el mundial del 2014 ha estado en 55 por ciento de las convocatorias, falló en el reto por varios motivos. Los colombianos no tienen vacaciones y eso ha sido una razón para saber tomar las decisiones. Tengo la ilusión de contar con los mejores jugadores listos. Por so las decisiones se toman con claridad y sin especulaciones.



Chile. Nosotros tenemos por delante una meta: hay que mejorar en todos los puntos. Hay que salir más brillantes. Los resultados hablan y hay que reconocer y respetar que contra Chile ellos han sido mejores que nosotros. Por eso tenemos que laborar con la humildad de reconocer que han sido mejores. Hay que ver los puntos, las cualidades que tenemos y en qué hay que mejorar.



