Colombia vive un dilema a dos bandas: el de los laterales

En su idea de armar equipo, buscar soluciones para tener listas y entrenadas en caso de emergencia, pero también de pensar siempre en ganar, así sea en amistosos, Carlos Queiroz ya tiene listo su equipo para enfrentar este martes a Venezuela, en Tampa (Florida), a partir de las 7:10 de la noche, en un partido que se verá por el canal Caracol.

El portugués sigue en busca de consolidar algunas posiciones en el campo, y una en la que más ha hecho énfasis es en la de los laterales, una posición que desde hace un tiempo le ha dado dolores de cabeza a la Selección.



Durante el camino hacia Brasil 2014, Colombia jugó con dos laterales que atacaban más de lo que defendían, Camilo Zúñiga y Pablo Armero. Se mantuvieron hasta la Copa América de Chile, en 2015. Luego, Santiago Arias se quedó con la banda derecha, sin mucha competencia por la posición.

Por la izquierda, el técnico de entonces, José Pékerman, intentó probar varias fórmulas, sin que ninguna se consolidara. Por allí pasaron, entre otros, Farid Díaz, Johan Mojica (que fue el titular en Rusia 2018 y al que una lesión lo sacó de la Selección en el último tiempo) y Frank Fabra (que no fue a esa Copa del Mundo por una lesión de rodilla). Además, hubo un corto regreso de Armero.



Queiroz está trabajando ahora con laterales de otras características y con una prioridad, que recalcó este lunes, en la rueda de prensa previa al partido contra Venezuela.



“En todos los equipos en que trabajé en mi vida me gustan los laterales que sepan defender y saben atacar, porque la construcción de juego por fuera tiene menos riesgo que por el medio. Cuando tienes laterales que te ayudan a la construcción, eso hace las cosas más fáciles. Bueno, en fútbol nada es fácil: más tranquilas", dijo Queiroz. "Me encantan los laterales que saben atacar, pero Dios ha hecho este juego más sencillo y creó defensores y atacantes, los defensores defienden y los atacantes atacan. Si los defensores pueden ayudar a atacar, bien, pero lo primero es que sepan defender”, agregó.

De los laterales que fueron al Mundial de Rusia, el único que ha sido convocado por Queiroz es Santiago Arias, pero no es su titular. La otra opción que había en ese torneo por la derecha era Jéfferson Lerma, a quien Queiroz lo tiene en su radar, pero como mediocampista. Los dos zurdos no han tenido minutos con el portugués, Mojica y Fabra. En esta galería están los laterales convocados por el portugués en su paso por la Selección:

Stefan Medina Foto: Archivo William Tesillo. Foto: AFP Luis Manuel Orejuela. Foto: Cruzeiro Santiago Arias Foto: Efe Helibelton Palacios (4). Foto: Cortesía Federación Colombiana de Fútbol Cristian Borja. Foto: EFE Deiver Machado (izq.). Foto: EFE

Los dos hombres que se ganaron su confianza tienen dos características en común: originalmente fueron zagueros centrales y luego pasaron a marcar punta. Uno, por la derecha, Stefan Medina, quien todavía tiene el inri de su debut en la Selección con Pékerman, en un partido contra Uruguay en Montevideo, en el que no le fue bien, pero que con Queiroz ha ganado en confianza y seguridad. El otro, William Tesillo, quien en el fútbol colombiano era conocido como central, pero que en el León, de México, lo ubicaron por la banda izquierda, con buen suceso.

Queiroz, además, probó a dos laterales en su primera gira con la Selección, contra Japón y Corea del Sur, Helibelton Palacios y Déiver Machado, pero no volvieron a ser llamados. Y en la actual convocatoria, tiene como alternativas a Luis Orejuela, de Cruzeiro, por la derecha; y a Cristian Borja, del Sporting de Portugal, por la izquierda. Ambos están a la espera de volver a tener minutos en el campo.



“Las soluciones tienen que estar bien preparadas, bien entrenadas y con mucha confianza. El espíritu colectivo se construye con un equipo completo, que sabe cuáles son sus responsabilidades en el campo. Podemos ganar algunos partidos con 11 jugadores, pero para salir campeones necesitamos un equipo con más de 11 jugadores”, recalcó Queiroz en la conferencia de prensa. Y una de esas soluciones es por los extremos de su defensa, en los que lo primero que deben saber es eso: defender.



