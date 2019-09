Queiroz analiza a Chile y Argelia, los próximos rivales de Colombia

El técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, hizo unas declaraciones en las que analizó los próximos partidos que tendrá Colombia en la fecha Fifa de octubre, contra Chile y Argelia.

En un video publicado por la Federación Colombiana de Fútbol, el DT comenzó hablando de la etapa posterior a la Copa América y lo que viene.



“Después de la Copa América cerramos una etapa de preparación con una competición efectiva y clara para sacar conclusiones en todos los puntos que es necesario crecer. Ahora estamos desarrollando una etapa que llamamos de preparación a mediano plazo, con los ojos puestos en la eliminatoria a la Copa del Mundo que empieza en marzo y en la Copa América en junior".

Carlos Queiroz ve un entrenamiento de arqueros en la Selección Colombia. Foto: Mauricio León - EL TIEMPO

Posteriormente, Queiroz se refirió a Chile y Argelia, los próximos rivales, a los que enfrentará Colombia, el 7 de octubre en Alicante, España, y el 15 de octubre, en Francia.



"Estos dos partidos son muy importantes, continuaremos desarrollando la preparación del equipo para los objetivos que tenemos. Con los partidos ganamos más consistencia y más funcionalidad en el equipo y oportunidades para algunos jugadores nuevos".



Agregó: "Partidos contra Chile no son necesarias más palabras para hablar de su importancia después de la Copa América. Hay que crecer, hay que jugar mejor. Tenemos que ser más consistentes. Jugar un fútbol en función organizada en el campo para que los jugadores puedan jugar con libertad durante los partidos".



"Y jugar contra Argelia, es el campeón de África, con jugadores muy técnicos, muy rápidos, que están en las ligas de Europa, y es un fútbol que nos queda bien para prepararnos porque no es posible y no es muy bueno quedarnos en este rondo en Suramérica jugando unos contra los otros. Y cuando nos tocó la oportunidad contra Argelia, es una oportunidad que no podíamos perder. Son muy importante los dos partidos", analizo.



FInalmente, Queiroz anunció que el próximo martes primero de octubre revelará la lista de convocados para estos dos partidos. Previamente ya ha difundido un prelistado de 37 jugadores reservados.



"Antes de noviembre iremos a jugar contra Perú y estamos intentado cerrar con Ecuador, que pensamos vamos a concluir muy breve", finalizó.



