Meluk le cuenta... (Las verdades de Carlos Queiroz)

Es inverosímil reducir a una simple renuncia de Carlos Queiroz su salida de la dirección técnica de la Selección Colombia, tras el 6-1 contra Ecuador y el 0-3 contra Uruguay en noviembre de 2020. Creer que el DT se fue porque sí o por vergüenza es pueril. Pues así lo dijo, sin desparpajo, Álvaro González Alzate, segundo vicepresidente de la Federación de Fútbol por ser el mandamás de la división aficionada (Difútbol), el verdadero zar del fútbol colombiano en la sombra desde hace 29 años.

Desde esa época, él acostumbra a hablar sin cortapisa en algunos medios y a algunos periodistas para decir sus verdades, sus verdades a medias y sus versiones (el resaltado es intencional). Queiroz llama “mentiroso y cobarde” a González.

La verdad, Queiroz no renunció. A Queiroz lo sacaron. Eso es inocultable. ¡Pagaron una indemnización! Y sacarlo estuvo bien. Todo el país pidió que lo botaran cuando el camerino le estalló en la cara en Barranquilla y Quito en la tercera y la cuarta fecha de la eliminatoria.

La respuesta de Queiroz

Carlos Queiroz, entrenador de la Selección Colombia. Foto: Héctor Fabio Zamora /CEET

El ‘cajón’ que denuncia haber sufrido Queiroz en su durísimo y extenso pronunciamiento es, según el DT, de González y no de los jugadores FACEBOOK

Lo que no es cierto es que se fue porque sí, porque quiso, de buenas a primeras, como lo dijo González. Y el ‘cajón’ que denuncia haber sufrido Queiroz en su durísimo y extenso pronunciamiento es, según el DT, de González y no de los jugadores, como la prensa amiga del zar directivo salió a tergiversar de inmediato, este domingo.



Recuerden que González quería poner a Juan Carlos Osorio en el cargo, como lo contó el propio Osorio, e hizo que el mismo González admitiera su simpatía por él, lo que obligó a que Ramón Jesurún, el presidente de la Federación, saliera al paso de esa versión asegurando que los contactos de un directivo no representaban a todo el comité ejecutivo. En resumen, el ‘cajón’ del que habla Queiroz es ese. El de González, no otro.



Lo qué pasó en el grupo de jugadores en esos dos partidos es aún objeto de publicación certera, pues hay mil versiones. La que tiene más cualidad de veracidad apunta a que el cambio de Wílmar Barrios, a los 32 minutos del partido que Colombia perdía contra Uruguay, originó una protesta de varios jugadores del combo de Barrios.

Ellos habrían reclamado con vehemencia a Quieroz por ‘culpar’ a Barrios de la derrota parcial con esa modificación, y no haber sacado a James Rodríguez, que falló el pase que originó el primer gol y jugaba mal.



A James lo habrían acusado de ser “protegido y consentido” del DT. Las versiones dicen que James reaccionó de boca y que la refriega entre jugadores terminó en “empujones y encuellada”. Unas dicen que Lerma fue el que apretó a James. Otras, que fue Muriel el que lo zarandeó. Eso aún está por contarse bien.

Lo cierto es que tres días después, en Quito, la Selección fue un remedo, Ospina no tapó, Quieroz volvió a sacar a medio equipo en el entretiempo y se recibió una goleada ignominiosa, la peor en 45 años. Eso le costó la salida –¡bien salida!– al DT.

Pero, ojo: si la Selección es eliminada del Mundial (como es la mayor probabilidad), no será por esos dos partidos, será por lo perdido bajo el mando de Reinaldo Rueda en Barranquilla y La Paz. Seamos claros: eso es otra cosa.

Queiroz, con pelos y señales

Carlos Queiroz, DT de Colombia. Foto: AFP

Quieroz dice que González miente además al afirmar que se ausentó de su trabajo y se escondió de los directivos. Con pelos y señales recuerda cómo fue su trabajo en días de cuarentena por la pandemia de covid. Lo dicho por Queiroz en ese sentido es creíble. Además, porque su interlocutor directivo natural era Jesurún, nadie más.



El otro tema que está por contarse bien es lo que pasó con Des MacAleenan, el fallecido entrenador de arqueros irlandés que trajo Queiroz para reemplazar a Eduardo Niño.





El domingo, como hace un año cuando MacAleenan fue hallado muerto en su casa, Queiroz señaló a quienes “lo abandonaron” por su positivo de covid: “Eso estará en sus conciencias”, repitió culpándolos de su suicidio por su depresión y el despido del cuerpo técnico. Allegados a la Federación han deslizado desde hace meses que MacAleenan y Queiroz tenían una estrecha relación, sugerencias que desde todo punto de vista son bajas y ruines.



Las verdades dichas por Queiroz son creíbles...





Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

