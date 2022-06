Carlos Valderrama es de las voces más autorizadas para hablar de la Selección Colombia. Fue su capitán, su símbolo y un crac. Ahora, como exfutbolista, se decidió a opinar sobre el futuro de la Selección.

El Pibe, que ha venido dando declaraciones sobre el presente de James Rodríguez y de Luis Díaz, esta vez tuvo palabras sobre Néstor Lorenzo, el designado como nuevo entrenador de la Selección Colombia.

El Pibe sobre Lorenzo

Néstor Lorenzo, nuevo técnico de Colombia. Foto: Sergio Cárdenas. EL TIEMPO

Lorenzo, que está en el país con el club Melgar de Perú, rival del Cali en la Copa Sudamericana este miércoles, asumirá el cargo de seleccionador en cuanto se juegue el partido de vuelta de octavos de final.

Sobre su llegada, el Pibe analizó: "Néstor tiene experiencia como futbolista en campeonatos mundiales y también estuvo en dos mundiales con el profesor Pékerman, entonces no creo que vayamos a tener problemas por falta de experiencia porque él ya conoce al grupo y al país", dijo Valderrama en declaraciones a diferentes medios.



Eso sí, el Pibe fue enfático, ya hay DT, hay que pensar en lo demás: "Ahora no tenemos Selección, solo tenemos cuerpo técnico. Hay que esperar las decisiones que él tome", agregó Valderrama.



Finalmente, mostró su apoyo al DT: "Yo siempre he querido que la Selección colombiana la dirija un colombiano porque nosotros tenemos técnicos capacitados para dirigirla, pero ya nombraron a Néstor Lorenzo y toca apoyarlo porque queremos volver a un Mundial”, dijo.





