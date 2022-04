La Selección Colombia femenina Sub-20 se alista para afrontar la segunda parte del Suramericano de la categoría de Chile y mientras que acerca el partido contra Brasil el técnico, Carlos Paniagua, habló de lo que pasó y de lo que viene.

Lesiones. No hay serias lesiones, pero sí hay algunas jugadoras golpeadas. Vamos a tener al grupo completo para el primer partido, Serna vuelve luego de pagar la fecha por tarjeta amarilla. Disponemos de buena salud y en la parte física no tenemos problemas.



Con los pies en la tierra



El campo. Es sintético y eso no dio preocupación, pero qué canchas tan buenas, qué estadios tan buenos. Este de La Calera es nuevo y el campo es muy parecido a lo que es la grama. Los horarios en los que se juegan los partidos son buenos, no se siente el calor que les afecten las plantas de los pies. Nos sentimos cómodos.



Los rivales. Vimos videos. Vi medio tiempo a Brasil, que está en el otro grupo. Iré al estadio a observarlo contra Paraguay, tengo los videos de los juegos pasados y los vamos a trabajar. Van ocho suramericanos y los ha ganado, es fuerte, físico, de buena talla, pero estaré en el estadio y lo vamos a analizar.



Brasil. Lo enfrentamos en el Suramericano Sub-17, fuimos por el íitulo. Si uno tiene objetivos en la vida, tiene mentalidad ganadora, pues vamos bien. De ganarle a Brasil el lunes es una hazaña. Primero hay que clasificar y luego sí mirar lo que viene. Les digo a mis jugadoras que hay que tener mentalidad ganadora.



Partido contra Chile. Pues fue un partido difícil de todos modos. Si nos pitan ese penalti, pues el partido no hubiese sido tan difícil. Se vio el sentido de pertenencia, un grupo competitivo y que tiene la meta de volver a ir al Mundial.



Copa América. Tengo una buena comunicación con el DT de mayores, Nelson Abadía, hablamos constantemente y acá hay jugadoras que él ha acercado a la de mayores. Las jugadores cada vez ganan más experiencia y con el sueño de volver a un mundial de esta categoría y jugar la Copa América.



El mensaje. Hay varias cosas que hay que transmitirles a ellas. Cuando uno se pone la camiseta hay que poner todo el empuje y las ganas como lo hacía Freddy Rincón.



Las claves de fútbol femenino. En el Sub-17 hay torneos de ligas locales, interligas de la Difútbol y ahora tenemos una liga profesional y se les ha dado mucha competitividad a las jugadoras. El fútbol femenino cada vez va creciendo y cada vez más niñas quieren jugar al fútbol.



La idea con Brasil. Hemos visto que no hay que entrar con la cabeza agachada, hay que mirarlas a los ojos para ganarles. Han demostrado personalidad, que no se arrugan. Hemos enfrentado en esta primera fase a equipos fuertes como Venezuela, Chile y Argentina.



Pelota quieta. Hay que sacarle mejor provecho al balón parado. Insistimos en eso ates de venir acá. No hemos tenido la opción de trabajar por lo seguidos de los partidos. Tenemos dos partidos para ajustar esa fase del juego. Por momentos el equipo ha sentido el esfuerzo físico en los segundos tiempos y el rival se ha acercado, pero estoy orgulloso de lo que han hecho en la primera fase.



Equilibrio. Solo hemos recibido un gol, de pelota quieta, y hemos marcado. Eso me dice que estamos bien, que hay equilibrio. Hay muchos detalles para mejorar, para ajustar para ir al Mundial.



Liderazgo. Uno siempre debe de buscar eso en el campo de juego y nosotros tenemos una columna vertebral que tiene ese don. Son jugadores que son líderes, ordenen, ayudan y con mucha experiencia. Son inteligentes, que cuando las papas están calientes hablan, que calman a sus compañeras.



