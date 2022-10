Colombia venció 3-0 a Tanzania y clasificó a la semifinal del Mundial Sb-17 femenino, que se disputa en India, bajo el mando de Carlos Paniagua.

El DT habló del partido, de lo que significa haber llegado a esta instancia y del tema polémico de los premios.



Paniagua y su objetivo claro

El sentimiento. “Me centro emocionado y agradecido con Marco Roldán, de Formas íntimas, de la gente del Medellín, con la federación, que me dio la opción de estar al frente. Al grupo, al cuerpo técnico. Doy la cara, pero somos 15 personas trabajando a diario. El que más trabaja es Nilson, el utilero”.



El grupo. “Es una familia bonita. Venimos desde diciembre trabajando, lejos de la familia, pero es una oportunidad para decirle al país que hay un grupo que lo representa bien”



El objetivo. “Vamos a la semifinal y vamos a buscar más. El grupo está mentalizado en ser campeón del mundo. En la primera fase vimos que hay que salir a jugar, con personalidad. Hay que mejorar cosas, pero vamos bien”.



Los premios. “Del tema de los premios hay que aclarar. Fuimos al Suramericano de Uruguay y la federación nos dio un premio. Lo mismo con la Sub-20, y acá había premio pactado con las jugadores, por los goles. Ya hay premio pactado por la Federación por pasar a cuartos y a semifinal”.



¿Qué pasó? “El mal entendido es que la Federación no recibe plata por avanzar en cada instancia. La Federación siempre ha reconocido el esfuerzo del grupo”.



Merecido. “Las necesidades de las jugadoras, noo. Me tocan ese tema y es difícil. Son de 15, 16 años, guerrean para sacar a sus familias adelante”.



