La presentación oficial del argentino Néstor Lorenzo como entrenador de la Selección Colombia dio por inaugurada una nueva era en la tricolor.

El ahora timonel, exasistente de José Néstor Pékerman en las eliminatorias y los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, espera entrar en funciones en julio, luego de terminar su vinculación con el Melgar, de Perú.



Entretanto, la mayoría de hombres relacionados con el equipo nacional han optado por dar su opinión sobre el futuro del combinado patrio. Carlos la 'Roca' Sánchez, el último en hacerlo.



'Lorenzo se ha ganado la oportunidad'

Santa Fe es el primer equipo colombiano en el que juega Sánchez. Foto: Archivo EL TIEMPO, @carlossanchez6

“Es una persona que en el momento que estuvo en la Selección se entregó al 100%. Siempre fue leal a la Selección, siempre estuvo comprometido. Esta vez tiene una nueva oportunidad como entrenador, y tiene mi aprobación. Se ha ganado la oportunidad, ha demostrado que tiene conocimiento, conoce la idiosincrasia de nuestros futbolistas. Todo pasa por que lo apoyemos, es importante eso. Ojalá los resultados se le den”, le dijo Sánchez, a 'El Heraldo', sobre la llegada de Lorenzo a la Selección.



“Luis Díaz es un gran jugador, admiro mucho su trayectoria, pero los resultados no van a venir por él. La clave es Colombia, no Díaz, no James, no Cuadrado. No podemos darle toda la responsabilidad a un solo jugador. La clave es Colombia. Cada uno debe cumplir con su rol, del primero al último. Dejemos de echarle todo a un solo jugador. Cuando vayan a los estadios no griten solo por jugadores, griten por toda Colombia”, añadió 'La Roca', en diálogo con el medio barranquillero.



"Los resultados van a llegar, buenos o malos, pero lo que no se puede perder es la fraternidad, el ser colombianos y no desear el mal para la Selección. En el momento más difícil es en el que tenemos que estar más unidos. No pasa por tener técnico colombiano o extranjero, porque ya los tuvimos y los resultados no han sido positivos”, concluyó la 'Roca' Sánchez.

