La 'Roca' Sánchez habla con acento argentino y desata burlas en las redes: video 

Carlos la 'Roca' Sánchez dio una entrevista en Argentina en la que repasó su carrera futbolística y su actualidad en el club San Lorenzo de Almagro.

La Roca, famoso por su exitoso paso por la Selección Colombia, llegó al fútbol argentino en enero del 2023, ampliando su ya extensa carrera que lo ha llevado por equipo colombianos e internacionales.

Facebook Twitter Linkedin

La 'Roca' estuvo por fuera de las canchas por siete meses y siete días. Foto: REUTERS

Sánchez habló con ESPN acerca de sus grandes momentos deportivos, como el hecho de enfrentar a Lionel Messi. "Marqué a Messi cuando estaba en la cúspide. Fue algo muy positivo. Le pedí la camiseta, me la dio, después de marcarlo, de pegarle (...) El técnico (Hernán Darío Gómez) me mandó a marcarlo hombre a hombre. Ese partido catapultó mi carrera. Me dio resultado no darle ni medio metro”, contó Sánchez.

Acento gaucho

Sin embargo, más allá de sus opiniones y recuerdos, la Roca llamó la atención en las redes sociales por un aspecto particular: su acento argentino.



Tal como queda en evidencia en los videos de su entrevista, la Roca tiene interiorizado el acento gaucho, incluso con expresiones particulares de los argentinos.



Los usuarios de las redes recordaran otro caso similar que pasó con Teófilo Gutiérrez, quien en su etapa en el fútbol gaucho habló con un marcado acento argentino que también despertó burlas y comentarios.

😅 Ya la “Roca” Sánchez tiene un poco de acento argentino….



🤣 Me recordó al famoso: “Me quedo sin laburar”. pic.twitter.com/AWo6sFWm31 — Toque Sports (@ToqueSports) January 17, 2024

DEPORTES

Más noticias de deportes