‘La interpretación de los árbitros no provoca justicia’: Chandía

La decisión de Néstor Pitana de validar el gol de Brasil contra Colombia, luego de que la pelota lo golpeara, generó mucho debate sobre el reglamento y la libertad de interpretación que tienen hoy los árbitros.



Sobre esos temas habló con EL TIEMPO el exárbitro chileno Carlos Chandía, recordado por pitar tres finales de Copa Libertadores, la Copa América de 2007 y la Copa Confederaciones en el 2005. Actualmente es alcalde de la comuna Coihueco, en Chile, pero participa activamente en las discusiones sobre el reglamento y el arbitraje.

(Le puede interesar: Italia sufrió, pero sacó la casta y avanzó en la Eurocopa)



¿Qué pasa con el reglamento? Ahora parece que todo es y nada es. No hay claridad en lo que se juzga…

Dio en el clavo: no hay claridad, está todo muy confuso, muy complejo, no hay paridad en criterios ni en procedimientos, lo digo por lo de Pitana, por ejemplo, evidentemente hay falta de sentido común y más que eso falta a la aplicación de la regla, que dice que si el balón golpea al árbitro y provoca ataque prometedor, debe ser reanudado con pique a tierra, él dejó jugar y terminó en gol que minó las intenciones de Colombia. Creo que era bastante sencillo de interrumpir y creo que Pitana se equivocó rotundamente.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Chandía Foto: El Mercurio. GDA



Están teniendo demasiada participación e injerencia los árbitros del VAR, son ellos los que están tomando las decisiones antes que los árbitros, porque ellos ya insinúan y le toman la decisión más cómoda y no le dan la ubicación adecuada para el árbitro. No entiendo como en la eliminatoria en Chile - Bolivia le cobran penal a Chile con la mano pegada al cuerpo y natural. En todos los partidos algo ocurre, que son decisiones que perjudican. No hay coherencia en la toma de decisiones.



¿Qué vacíos encuentra en el reglamento? ¿Es muy ambiguo?

Sí, es muy ambiguo, la misma regla del balón en juego o fuera de juego, por ejemplo, es confusa. La situación de Brasil, la interpretación que le va a dar Pitana no le deja claro para tomar la mejor decisión, y es extraño por su experiencia. Dada la confusión del reglamento, deja inconformes a unos o a otros. Hay muchos vicios, vacíos del reglamento que lo hacen más confuso.

(Lea además: Chile pide a la Conmebol que suspenda a Wílmar Roldán)



¿Se abrió el reglamento a la interpretación para ayudarles a los árbitros y justificar sus decisiones?

Sí, le dan manga ancha al árbitro, y ellos le dan la interpretación que quieran, que no era la nuestra sin VAR. Le han dado manga ancha y pueden dar la interpretación que quieran, pero eso no provoca justicia.

Si golpea en el árbitro en cualquier circunstancia la regla debe decir, juegue, y si no, dígale que se detendrá y se reanuda con pique a tierra y punto. FACEBOOK

TWITTER



¿Qué pasó con la época de la mano era mano? ¿Era más sencillo, no?

Era más sencillo porque si era intencional se cobraba, y si no, no se cobraba. ¿Para qué la interpretación? Ellos ya tienen demasiados problemas. Si golpea en el árbitro en cualquier circunstancia la regla debe decir, juegue, y si no, dígale que se detendrá y se reanuda con pique a tierra y punto.



¿Las mayores discusiones dónde están?

En los penales es donde hay más problemas, o por faltas o por manos o por otra circunstancia.



El VAR hizo que cualquier contacto sea falta, y hay fueras de lugar muy ajustados…

En esas acciones el VAR es categórico. Sanciona y no hay discusión, pero en otras que interviene provoca inconvenientes en el árbitro por el tema de la interpretación.



¿Los futbolistas desconocen el reglamento?

Los futbolistas han desconocido el reglamento toda la vida. Ellos juegan a la pelota. Pero hoy en día las decisiones levantan confusión.



¿Qué debe cambiar en el reglamento?

Hay que hacerlo más sencillo, más amigable; por ejemplo, si el balón toca al arbitro, la jugada continúa o se detiene, pero las cosas adicionales llaman a la confusión.



¿Cómo explica lo que le pasó a Pitana?

Mientras se provoque ataque prometedor y termine, el gol está viciado. ¿Qué más ataque prometedor que el que termina en gol? Ataque prometedor es todo lo que sea ir al arco contrario.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

