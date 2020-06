¡Increíble error! Laboratorio se equivocó en diagnóstico de Bilardo

El laboratorio que realizó el examen de Carlos Salvador Bilardo, quien presentaba algunos síntomas del nuevo coronavirus, se equivocó al confirmar que el técnico campeón del Mundo con Argentina en México 1986 estaba contagiado.

La información la confirmó su hermano, Jorge, quien en un mensaje dijo que el resultado dela muestra tomada dio negativo y no positivo como se dijo en el primer momento.



"Mi hermano no tiene nada , el laboratorio muy famoso se equivoco es para matarlos casi seguro vuelve al mismo lugar", señaló Bilardo en su cuenta de twitter.



El extécnico argentino fue llevado a una clínica en busca de que su salud no se deteriorara, pero ya la familia está en la búsqueda de que vuelva al lugar donde vive.

