Un año después, el ‘papá’ de Maradona no sabe que el 'astro' falleció

Carlos Bilardo no se ha enterado de que Diego Maradona murió. En noviembre próximo, el exfutbolista cumplirá un año de haber fallecido y su DT, el que lo llevó a ser campeón mundial en México 1986, no conoce la noticia.



Bilardo está enfermo y no hubiera aguantado esa noticia. Tampoco sabe que murieron José Luis Brown, el defensa de esa gloriosa selección, y Alejandro Sabella, su gran amigo en Estudiantes de La Plata.



La idea, como lo dijo su hermano Jorge en el programa Cómo te va, es reunir a varios de los integrantes de esa Argentina para que ellos se encarguen de contarle.

“Lo de Diego (Maradona) todavía no lo sabe. En estos días vamos a ver si juntamos a los muchachos, a Ruggeri, a Burruchaga, para que le digan. Con Diego siempre se peleaban, fue el hijo varón que no tuvo. Tuvieron mil peleas como vos podés tener con tu hijo. Pero estuvieron siempre juntos”, afirmó Jorge Bilardo.



“Carlos está bien, está recuperándose, ve los partidos de acá y de afuera. Pensamos llevarlo a Carlos a ver a Estudiantes algún día si los doctores nos lo aprueban”, agregó.



Sobre la importancia de Diego en la vida del ‘doctor’, su familiar dijo que para él Maradona “fue mucho”.

“Había una conexión con Coco Villafañe, padre de Claudia. Le hicimos la casa, se la amueblamos. Mi señora iba con Claudia a comprar la ropa a las chicas, y, de hecho, Claudia fue dos o tres veces a ver a Carlos en este último tiempo”, develó Bilardo en una entrevista con el medio platense Cielo Sports.



Finalmente, Jorge contó que su hermano se encuentra actualmente abstraído de lo que ocurre en los medios de comunicación, y que vive en un departamento cerca de sus familiares. En ese sentido, explicó que ahora ve la plataforma de streaming Netflix y que, en particular, le gustan "las [series] de Pablo Escobar", contó en La Nación de Argentina, diario que pertenece al GDA.



Bilardo, de 82 años, sufre del síndrome de Hakim-Adams desde hace algunos años. Más allá de que recibió el alta, su cuadro requiere tratamiento permanente.



Miguel Ángel Lemme, exjugador de Estudiantes de La Plata y hoy técnico, varias veces ha visitado a Bilardo, ha confesado que juegan dominó y que una vez le preguntó por Maradona.

“'¿Dónde está el '10'?’.Qué sé yo el loco dónde anda, dónde carajo andará este muchacho. Cada vez que aparece algo así, los chicos le cambian lo que está mirando, no quieren que vea”, dijo Lemme.



Bilardo fue clave en la vida del ‘10’. Fue el técnico que lo volvió campeón del mundo, en una selección argentina que en México 1986 se quedó con el segundo trofeo en la historia de ese país, luego del logrado en condición de local en 1978.



Carlos Bilardo llevó de la mano a Maradona a ser el líder de Argentina, a comandar a ese grupo que llegó a México con algo de favoritismo, algo que fue confirmando paso a pasó.



“Carlos es como un padre para mí. Alguna vez dije que me gustaría que mis hijas tuvieran sus principios. Me ayudó mucho y nunca voy a terminar de agradecerle que confiara en mí como confió: fue decisivo para mi carrera”, escribió el exfutbolista en su autobiografía Yo soy el Diego.



El DT le dio confianza a Diego, lo convirtió en el jugador ideal, en el eje del grupo, en el crac que necesitaban para salir campeones, y en sus piernas, bueno, también en su mano, la que utilizó en la victoria contra Inglaterra, los argentinos obtuvieron el título.

