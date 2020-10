Lesión de Gerard Moreno le abre las puertas a Bacca

La lesión del internacional español Gerard Moreno, que se lastimó los isquiotibiales jugando con La Roja, le abre las puertas en el Villarreal al colombiano Carlos Bacca, prácticamente inédito esta temporada desde que recibió el alta médica. Bacca, ausente por lesión durante tres meses, se perdió el final de la pasada campaña y el comienzo de la actual.

Cuando recibió el alta médica, no ha entrado en el equipo, en el que Unai Emery ha estado optando por la pareja formada por los internacionales españoles Paco Alcácer y Gerard Moreno.



Le puede interesar: (Análisis: Millonarios se queda sin opciones y deberá pensar en 2021)



Sin embargo, este lunes los servicios médicos del Villarreal han anunciado que tras las pruebas médicas realizadas a Gerard Moreno se ha confirmado que el futbolista sufre una lesión muscular en los isquitibiales de la pierna izquierda.



Dichas pruebas confirman que el delantero sufre un daño miotendinoso en los isquiotibiales, si bien no se han dado a conocer plazos de recuperación.



Moreno estaba concentrado con la selección, con la que jugó el partido completo frente a Portugal y unos minutos frente a Suiza, encuentro tras el que el futbolista ya notó unas molestias que motivaron que abandonase la concentración del combinado nacional el domingo, por lo que se le han realizado las pruebas este lunes.



La baja de Gerard Moreno podría ser de dos a tres semanas, por lo que supone un golpe para el técnico, Unai Emery, y para el equipo, ya que el punta catalán era sin duda el jugador más destacado del equipo en este arranque de campeonato, siendo un fijo en las alineaciones y marcando tres goles y una asistencia de gol.



Su ausencia abre las puertas del once al delantero colombiano Carlos Bacca, que ya trabaja con normalidad con el grupo y marcó un gol ante el Oriuela (Segunda B) en el amistoso que jugó el Villarreal la pasada semana. Otra de las opciones para los próximos partidos es la de dar entrada al futbolista japonés Take Kubo, que también viene actuando en la banda derecha o, en la posición tras el delantero más referente.



EFE