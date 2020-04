Bacca dice que nunca tuvo la confianza de Pékerman en la Selección

Carlos Bacca fue uno de los diez jugadores con más partidos durante el paso de José Pékerman por la Selección Colombia. Jugó 47 partidos, 27 de ellos como titular, y marcó 13 goles. Fue el tercer máximo artillero de esa etapa, detrás de James Rodríguez (21) y Radamel Falcao García (20).

Sin embargo, ahora Bacca dio unas sorprendentes declaraciones, en las que asegura que no tuvo la suficiente confianza de parte de Pékerman.



“Son cosas que siempre uno se guarda, pero a mí me faltó esa confianza, que por ahí nunca la tuve. Si jugaba era porque venía haciendo bien las cosas en mi equipo. Hubo un momento en el que en la Selección estaban lesionados Falcao, Jackson (Martínez), solamente estaba Bacca”, dijo el atacante del Villarreal en el programa ESPN FC.



(Le puede interesar: Prensa italiana llena de elogios el trabajo de Juan Guillermo Cuadrado)



Bacca habló de dos momentos puntuales de su paso por la Selección, justo antes del comienzo de las dos Copas del Mundo a las que asistió.



“Para el Mundial de Brasil, yo era titular hasta dos días antes de empezar el torneo: en una práctica de fútbol me sacaron a mí y metieron a (Víctor) Ibarbo. Eso me dolió bastante”, declaró Bacca.



Cabe recordar que el atacante se lesionó al día siguiente del primer partido de ese Mundial, contra Grecia, y solamente estuvo disponible para el juego de cuartos de final contra Brasil, en el que entró por Teófilo Gutiérrez a los 69 minutos.



Según Bacca, la historia se repitió en las horas previas al debut de Colombia en el Mundial de Rusia 2018.



“Yo era el titular para el partido contra Japón, yo venía jugando en las prácticas cuando entrenábamos a puerta cerrada. El profe me llamó 12, 1 de la mañana a su habitación. Me dijo ‘No vas a jugar, va a jugar (Juan Guillermo) Cuadrado’. Es un momento duro, es la primera vez que lo cuento. Lo viví solo con mi familia, lo único que hice antes del partido fue llorar”, aseguró.

Yo era el titular para el partido contra Japón, yo venía jugando en las prácticas cuando entrenábamos a puerta cerrada. El profe me llamó a su habitación. Me dijo ‘No vas a jugar, va Cuadrado' FACEBOOK

TWITTER



Bacca entró en tres de los cuatro partidos de Colombia en Rusia 2018, entre ellos, el duelo contra Inglaterra, en el que falló el cobro definitivo que pudo darle al equipo la clasificación a cuartos de final, tras el 1-1 en los 120 minutos.



Sobre esa acción, Bacca opinó: “De lo del penal, no me arrepiento de haberlo botado. Me hubiera arrepentido de no cobrarlo. Lo he botado como un ser humano que lo puede botar”. Bacca aclaró que siente un gran aprecio por Pékerman.



(En otras noticias: James y el Real Madrid ya tendrían fecha para volver a entrenar)



Bacca no ha sido convocado por Carlos Queiroz desde que este asumió la dirección técnica de la Selección y solamente apareció en la lista de 40 jugadores que el portugués entregó antes de la Copa América de Brasil.



“Tengo la posibilidad de hablar con el cuerpo técnico, tienen la confianza en mí, pero ahora hay compañeros que lo están haciendo bien y vienen en una proyección muy buena, están aportando en sus clubes”, declaró Bacca, y agregó: “Yo no renunciaré nunca a la Selecicón, representar al país es lo más lindo que hay”.



DEPORTES