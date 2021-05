Bacca sueña con un nuevo título y con el regreso a casa

Poco a poco la gran generación de futbolistas colombianos empiezan a considerar su regreso al país. Varios están en la recta final de sus carreras y ven con buenos ojos regresar al club de sus amores.

Ejemplo de ello son los casos de Pablo Armero y Adrián Ramos en América, Camilo Zuñiga en Nacional, Elkin Soto en Once Caldas y Fredy Guarín en Millonarios.



El siguiente en unirse a la lista de regresos sería Carlos Bacca, quien reveló en ‘Blu Radio’ su intención de volver a vestir la camiseta del Junior de Barranquilla.



“Siempre lo he tenido claro, cuando Dios lo permita estaré en Junior”, manifestó el delantero atlanticense. La ilusión está viva para el hincha tiburón.

Ahora bien, todavía no hay una fecha exacta: “No digo que hoy o mañana. Tengo contrato (con Villarreal), estoy muy feliz, estoy con condiciones de poder seguir aportando por Europa, me preparo cada día para eso, cuido cada detalle para mi mayor rendimiento y ahora estoy ayudando al equipo, ya sea de titular o suplente, y espero terminar de la mejor manera la temporada”.



so sí, aclaró que el tema económico no sería problema porque “siempre lo he dicho, el dinero no compra la felicidad”.



Vale la pena recordar que el jugador de 34 años consiguió este jueves el paso a su tercera final de Europa League, aspecto que lo tiene realmente cerca de otro título europeo.



REDACCIÓN FUTBOLRED

